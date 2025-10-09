Música dos anos 90 volta com tudo e vira uma das mais tocadas do mundo

'Iris', lançada em 1998 pelos Goo Goo Dolls, voltou às paradas globais do Spotify, alcançando o 15º lugar e permanecendo no Top 25 por meses.
O vocalista Johnny Rzeznik afirmou que este é o momento mais marcante da carreira da banda, em entrevista ao The Wall Street Journal.
A música foi composta para o filme Cidade dos Anjos (1998), estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan.
Com melodia marcante e versos intensos, 'Iris' se tornou um clássico presente em karaokês, shows e programas de talentos.
Em 2024, a faixa voltou aos holofotes ao integrar a trilha de Deadpool & Wolverine.
Divulgação/ Marvel Studios
No TikTok, vídeos com a música somam milhões de visualizações e atraem uma nova geração de fãs.
A canção recebeu certificação de Diamante da RIAA e ultrapassou 2 bilhões de reproduções no Spotify.
Formada em 1986 em Buffalo, Nova York, a banda só alcançou o sucesso no quinto álbum, com o single 'Name'.
Atualmente, os Goo Goo Dolls seguem em turnê com o Dashboard Confessional e divulgaram o EP Summer Anthem, com temas sobre envelhecimento e mortalidade.
JORGE HELY/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO
