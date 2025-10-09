Música dos anos 90 volta com tudo e vira uma das mais tocadas do mundo

Por Splash

'Iris', lançada em 1998 pelos Goo Goo Dolls, voltou às paradas globais do Spotify, alcançando o 15º lugar e permanecendo no Top 25 por meses.

ROBERTO FILHO/BRAZILNEWS

O vocalista Johnny Rzeznik afirmou que este é o momento mais marcante da carreira da banda, em entrevista ao The Wall Street Journal.

ROBERTO FILHO/BRAZILNEWS

A música foi composta para o filme Cidade dos Anjos (1998), estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan.

ROBERTO FILHO/BRAZILNEWS

Com melodia marcante e versos intensos, 'Iris' se tornou um clássico presente em karaokês, shows e programas de talentos.

ROBERTO FILHO/BRAZILNEWS

Em 2024, a faixa voltou aos holofotes ao integrar a trilha de Deadpool & Wolverine.

Divulgação/ Marvel Studios

No TikTok, vídeos com a música somam milhões de visualizações e atraem uma nova geração de fãs.

Dado Ruvic/Reuters

A canção recebeu certificação de Diamante da RIAA e ultrapassou 2 bilhões de reproduções no Spotify.

divulgação

Formada em 1986 em Buffalo, Nova York, a banda só alcançou o sucesso no quinto álbum, com o single 'Name'.

ROBERTO FILHO/BRAZILNEWS

Atualmente, os Goo Goo Dolls seguem em turnê com o Dashboard Confessional e divulgaram o EP Summer Anthem, com temas sobre envelhecimento e mortalidade.

JORGE HELY/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Para saber mais, acesse Splash.

ROBERTO FILHO/BRAZILNEWS
Veja aqui
Publicado em 09 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também