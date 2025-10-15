Michael J. Fox faz pronunciamento emocionante sobre De Volta para o Futuro

Por Splash

Quarenta anos após De Volta para o Futuro, Michael J. Fox segue emocionado com o impacto duradouro do filme.

Em entrevista ao Good Morning America, o ator refletiu sobre por que a história ainda ressoa com o público.

Para ele, o sucesso do longa não vem da viagem no tempo, mas da identificação com sua mensagem humana.

O tema central, segundo Fox, é o enfrentamento dos valentões e a coragem do sujeito comum diante da opressão.

A trama também aborda laços familiares, amizade e o desejo de consertar o passado, temas universais e atemporais.

Lançado em 1985, o filme arrecadou quase US$ 389 milhões e originou continuações, séries e um musical da Broadway.

Fox afirma que o verdadeiro legado está no carinho dos fãs, que o apoiam há décadas e o inspiram até hoje.

Mesmo após o diagnóstico de Parkinson aos 29 anos, o ator continuou ativo e grato pelo vínculo com o público.

Em 2025, ele volta às telas na terceira temporada de Falando a Real, sua primeira atuação desde The Good Fight.

Publicado em 15 de outubro de 2025.

