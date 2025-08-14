Abel morreu mesmo? Tony Ramos volta a gravar 'Dona de Mim' e gera especulação

Por Splash

Tony Ramos, 76, gravou novas cenas de Dona de Mim mesmo após morte de seu personagem, Abel.

Abel morreu em um acidente de carro, saída prevista desde o início da trama.

Ator contou que aceitou a morte do personagem como parte do trabalho.

Ele voltou para gravar flashbacks e cenas já previstas, incluindo diálogos e imaginações.

Tony apareceu na mansão Boaz em vídeo de Cláudia Abreu, ao lado de Marcello Novaes e do diretor Allan Fiterman.

Novaes brincou negando envolvimento na morte do personagem, e Fiterman afirmou que ?Tony Ramos está mais vivo do que nunca?.

Cláudia Abreu manteve o mistério sobre a morte de Abel.

Publicado em 14 de agosto de 2025.

