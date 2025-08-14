Abel morreu mesmo? Tony Ramos volta a gravar 'Dona de Mim' e gera especulação

Tony Ramos, 76, gravou novas cenas de Dona de Mim mesmo após morte de seu personagem, Abel.
Abel morreu em um acidente de carro, saída prevista desde o início da trama.
Ator contou que aceitou a morte do personagem como parte do trabalho.
Ele voltou para gravar flashbacks e cenas já previstas, incluindo diálogos e imaginações.
Tony apareceu na mansão Boaz em vídeo de Cláudia Abreu, ao lado de Marcello Novaes e do diretor Allan Fiterman.
Novaes brincou negando envolvimento na morte do personagem, e Fiterman afirmou que ?Tony Ramos está mais vivo do que nunca?.
Cláudia Abreu manteve o mistério sobre a morte de Abel.
