A dieta de fisiculturista com apenas 3 alimentos de Marcos Mion

Marcos Mion no Cinema: Marcos Mion é o protagonista do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", interpretando um lutador chamado Max Machadada.
Pedro Dimitrow/ Reprodução/ Instagram
Personagem de Mion: O filme conta a história de Max, um campeão de MMA afastado dos ringues, que descobre ser pai de um menino autista de 8 anos.
Reprodução/Instagram @marcosmion
Antes do lançamento, Mion intensificou sua rotina de fisiculturismo, perdendo 10 kg em 70 dias com dieta e treinos rigorosos para o papel.
Pedro Dimitrow/ Reprodução/ Instagram
Mion começava o dia com exercícios aeróbicos em jejum, seguido por musculação, fisioterapia e prática de luta.
Ele dormia pouco, cerca de cinco horas e meia por noite, utilizando as madrugadas para atividades pessoais, como leitura e filmes.
Reprodução/ Globoplay/ TV Globo
Mion manteve uma dieta extremamente regrada, consumindo apenas BATATA DOCE, FRANCO e BRÓCOLIS
Pedro Dimitrow/ Reprodução/ Instagram
Ele parou de comer por prazer e tratou a alimentação como uma obrigação para manter sua forma física.
Pedro Dimitrow/ Reprodução/ Instagram
Mion permitiu-se relaxar na dieta uma vez por mês, apreciando carne vermelha e culinária japonesa, mas com restrições.
Geralmente, Mion evita doces, mas em seus dias de folga admite comer até metade de um bolo.
Para saber mais, acesse Splash.
Pedro Dimitrow/ Reprodução/ Instagram