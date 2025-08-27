A dieta de fisiculturista com apenas 3 alimentos de Marcos Mion

Marcos Mion no Cinema: Marcos Mion é o protagonista do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", interpretando um lutador chamado Max Machadada.

Personagem de Mion: O filme conta a história de Max, um campeão de MMA afastado dos ringues, que descobre ser pai de um menino autista de 8 anos.

Antes do lançamento, Mion intensificou sua rotina de fisiculturismo, perdendo 10 kg em 70 dias com dieta e treinos rigorosos para o papel.

Mion começava o dia com exercícios aeróbicos em jejum, seguido por musculação, fisioterapia e prática de luta.

Ele dormia pouco, cerca de cinco horas e meia por noite, utilizando as madrugadas para atividades pessoais, como leitura e filmes.

Mion manteve uma dieta extremamente regrada, consumindo apenas BATATA DOCE, FRANCO e BRÓCOLIS

Ele parou de comer por prazer e tratou a alimentação como uma obrigação para manter sua forma física.

Mion permitiu-se relaxar na dieta uma vez por mês, apreciando carne vermelha e culinária japonesa, mas com restrições.

Geralmente, Mion evita doces, mas em seus dias de folga admite comer até metade de um bolo.

Publicado em 20 de junho de 2025.

