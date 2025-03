RESUMO DE MANIA DE VOCÊ: veja o que vai rolar nos capítulos de 10/3 a 15/3

Sábado, 15 de março: Luma deixa Mércia no cativeiro sem descobrir onde o quadro está escondido. Molina descobre que Luma a visitou. Berta hesita em contar a Tomás sobre sua verdadeira paternidade. Mércia foge do cativeiro e pede ajuda a Mavi. Molina se aproxima do banco disfarçado.