'A Garota da Vez'

Cheryl Bradshaw é uma solteira em busca do amor no famoso programa de TV dos anos 1970, The Dating Game. Quando ela escolhe o carismático solteiro nº3, Rodney Alcala, parece que ela encontrou o par perfeito. No entanto, por trás do sorriso encantador e da personalidade cativante de Alcala, esconde-se um segredo mortal: ele é um serial killer psicopata responsável por uma série de assassinatos cruéis. Disponível no Prime Video.