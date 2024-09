Corra!

Chris e a namorada, Rose, vão para o interior para conhecer os pais dela. À primeira vista, Chris vê o comportamento excessivamente condescendente da família como tentativas nervosas de lidar com o relacionamento inter-racial da filha, mas com o avançar do fim de semana, uma série de descobertas, cada vez mais perturbadoras, levam-no a uma verdade que ele nunca poderia imaginar. Disponível no Prime, na Max, no Disney+ e na Netflix