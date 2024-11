'Joy'

O filme acompanha a história verdadeira do desenvolvimento da fertilização in vitro e do nascimento em 1978 do primeiro bebê do mundo graças a esse processo. Nesse drama emocionante, acompanhamos a jornada de dez anos da jovem enfermeira Louise Joy Brown, do embriologista Jean Purdy, do cientista Robert Edwards e do cirurgião Patrick Steptoe em busca de desvendar os mistérios por trás da infertilidade. Disponível na Netflix.