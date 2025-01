'Tapas & Beijos'

Série produzida entre 2011 e 2015, foi citada na transmissão do Globo de Ouro 2025. A produção de humor é protagonizada pela atriz e por Andréa Beltrão. Está disponível no Globoplay e é exibido no canal Viva, de segunda a sexta, às 7h30 e às 21h30.