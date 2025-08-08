Bastidores de 'Dona de Mim': Este é o real motivo para saída de Tony Ramos da novela

A saída de Tony Ramos da novela "Dona de Mim" já era planejada desde o início, com seu personagem Abel sofrendo um acidente fatal no capítulo de terça-feira.
O carro de Abel foi sabotado por Jaques, fazendo com que ele perdesse o controle, fosse atingido por um ônibus e o veículo caísse de um viaduto no mar.
Inicialmente, o corpo de Abel não foi encontrado, mas indícios como óleo no estacionamento levantaram suspeitas sobre a sabotagem.
Inicialmente, o corpo de Abel não foi encontrado, mas indícios como óleo no estacionamento levantaram suspeitas sobre a sabotagem. A confirmação da morte só veio no capítulo de quinta-feira, quando o corpo de Abel foi finalmente localizado.
Tony Ramos afirmou que sabia da morte do personagem desde o convite e encarou naturalmente a proposta como parte do trabalho de ator.
A declaração do ator afastou rumores de que ele teria pedido para sair da trama ou que a autora mudou o enredo para aumentar a audiência.
O personagem Abel ainda aparecerá em flashbacks e lembranças, pois Tony Ramos deixou cenas gravadas antes de sair da novela.
Apesar da novela ser uma obra aberta, o ator pode ser chamado novamente para novas gravações, já que a trama termina em janeiro de 2026.
Tony Ramos já trabalha nas filmagens de "Se Eu Fosse Você 3" e também atuará em um novo filme da Globo ao lado de Leandro Hassum, com estreia futura.
Para saber mais, acesse Splash.