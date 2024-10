Monstros S/A

O astro do susto, Sulley, e seu falante assistente, Mike, trabalham na Monstros S.A., a maior fábrica de processamento de gritos da cidade de Monstrópolis. A principal fonte de energia do mundo dos monstros provêm da coleta dos gritos das crianças humanas. Os monstros acreditam que as crianças são tóxicas e entram em pânico quando uma menininha invade seu mundo. Disponível no Disney+.