'Um Sonho de Liberdade'

Considerado um dos melhores filmes da história do cinema, este é o mais bem avaliado no site IMDb. A trama é baseada em uma história de Stephen King e mostra a amizade entre presidiários nos anos 1940. O tema central do filme é o dilema de permanecer íntegro mesmo quando as circunstâncias induzem à sua destruição. Disponível na Max.