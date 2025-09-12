Top 10 da Netflix atualizado: veja quais são as séries mais vistas da história

A Netflix atualizou ranking das séries mais populares, com produções que ultrapassam centenas de milhões de visualizações globais.
Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
"Wandinha" (2022) lidera com 252,1 milhões; trama acompanha a herdeira dos Addams explorando poderes e mistérios em Nevermore.
"Adolescência" (2025) soma 142,6 milhões; drama mostra garoto acusado de assassinato e segredos familiares sob pressão da mídia.
"Stranger Things" T4 (2022) teve 140,7 milhões; amigos separados enfrentam Vecna e novos portais do Mundo Invertido.
"Dahmer" (2022) alcança 115,6 milhões; minissérie retrata juventude e crimes do serial killer Jeffrey Dahmer.
"Bridgerton" T1 (2020) registra 113,3 milhões; romance de Daphne e o duque de Hastings desafia regras da sociedade londrina.
"O Gambito da Rainha" (2020) soma 112,8 milhões; Beth Harmon enfrenta vícios e preconceito enquanto busca ser campeã mundial de xadrez.
"Bridgerton" T3 (2024) tem 106 milhões; Penelope tenta seguir sozinha, mas reencontro com Colin reacende sentimentos e riscos de exposição.
Outros destaques: "O Agente Noturno" (98,2M), "A Grande Ilusão" (98,2M) e "Stranger Things" T3 (94,8M) completam o top 10.
Sony Pictures Television/Divulgação
