Kate Winslet

Kate Winslet salvou a mãe de Richard Branson de um incêndio. Em agosto de 2011, a atriz estava hospedada com os filhos e o então namorado na casa do empresário, no Caribe. O fogo começou após uma tempestade de raios e Kate carregou Eve, de 90 anos, no colo, para tirá-la do recinto.