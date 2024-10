Fina Estampa

A novela exibida no Brasil em 2012 ganhou uma versão gringa chamada "Marido en Alquiler" no ano seguinte. A série foi produzida em espanhol nos Estados Unidos. Sonya Smith interpretou Griselda, Maritza Rodríguez foi Tereza Cristina e Juan Soler deu vida a Reinaldo (o René no Brasil).