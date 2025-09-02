'Vivendo como uma nova fase', diz Carlinhos de Jesus sobre cadeira de rodas

Carlinhos de Jesus, 72, foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos.
A condição afeta o quadril e compromete sua mobilidade.
Após período hospitalar, ele perdeu massa muscular e capacidade motora.
Realiza novos exames para acompanhar a evolução do problema.
Depende de cadeira de rodas e precisa de apoio para se locomover em pé.
Reconhece incerteza sobre voltar a dançar, mas mantém esperança e gratidão.
