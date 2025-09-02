'Vivendo como uma nova fase', diz Carlinhos de Jesus sobre cadeira de rodas

Intensificou sessões de fisioterapia e busca adaptação em sua rotina.

"Tô fazendo muita fisioterapia, dependo muito da cadeira de rodas, porque eu me locomover fora da cadeira é muito difícil. Requer equilíbrio, eu tenho que estar sempre com uma pessoa me amparando e me cansa muito. E me dói a coluna. Então eu tô vivendo isso como uma nova fase"