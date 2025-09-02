'Vivendo como uma nova fase', diz Carlinhos de Jesus sobre cadeira de rodas

Carlinhos de Jesus, 72, foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos.

A condição afeta o quadril e compromete sua mobilidade.

Após período hospitalar, ele perdeu massa muscular e capacidade motora.

Realiza novos exames para acompanhar a evolução do problema.

Depende de cadeira de rodas e precisa de apoio para se locomover em pé.

Intensificou sessões de fisioterapia e busca adaptação em sua rotina.

"Tô fazendo muita fisioterapia, dependo muito da cadeira de rodas, porque eu me locomover fora da cadeira é muito difícil. Requer equilíbrio, eu tenho que estar sempre com uma pessoa me amparando e me cansa muito. E me dói a coluna. Então eu tô vivendo isso como uma nova fase"
Reconhece incerteza sobre voltar a dançar, mas mantém esperança e gratidão.

Enfrenta a fase com resiliência, lembrando de outras dificuldades já superadas.

"Não vai ser essa rasteira que vai me abater. E se, por um acaso, isso for o meu destino, uma ordem divina, eu encaro ela com a maior naturalidade. E vou fazer das rodas da minha cadeira as minhas pernas"
Publicado em 02 de setembro de 2025.

