Danni Suzuki e Jason Mraz

Os boatos de romance começaram em 2009, quando os dois cantaram juntos no Domingão do Faustão. O clima foi tanto que a plateia fez um coro de "beija, beija". Eles nunca confirmaram o romance, mas Danni já disse que manteve uma amizade com o cantor --e até terminou um namoro porque o ex tinha ciúmes de Jason.