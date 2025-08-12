Após multa, painel de 'Wandinha' é apagado de prédio em São Paulo

Grande parte do mural de Wandinha na rua Ana Cintra, em São Paulo, foi coberta após multa de R$ 190 mil.
O painel começou a ser pintado no fim de semana e agora está coberto por tinta bege clara.
A remoção ocorre dentro do prazo de cinco dias determinado pela prefeitura.
A obra foi multada por violar a Lei Cidade Limpa, que proíbe intervenções com caráter comercial.
O mural incluía elementos da série, como a personagem e a 'mãozinha', sem citar Netflix ou o título.
A artista Aline Bispo disse ter se inspirado na história da família Addams e na sátira a imigrantes latinos.
A Netflix Brasil divulgou imagens do painel antes da remoção, promovendo a estreia da nova temporada.
A publicação gerou críticas sobre uso de espaço público para fins comerciais disfarçados de arte.
A campanha de 'Wandinha' foi a maior já feita pela Netflix, com parcerias como Nubank, Guaraná e Cheetos.
