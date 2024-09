Lúcio Mauro Filho (Tuco)

Lúcio, 50, segue na TV e no cinema. Participa do Caldeirão do Mion aos domingos com a banda Lúcio Mauro e Filhos, atuou recentemente na série "O Jogo que Mudou a História" e, no ano que vem, estará no filme "MMA - Meu Melhor Amigo"