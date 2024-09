Orgulho e Preconceito (2005)

Esta adaptação do clássico de Jane Austen já virou, também, um clássico! Com Keira Knightley e Matthew Macfadyen nos papéis dos protagonistas Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, a obra sairá do catálogo da Netflix no dia 30 de setembro - aproveite para assistir na reta final.