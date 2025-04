Bem-vindo ao México! Esta é a sensação que você começa a ter assim que, do nada, vira uma esquina do navio e dá de cara com um corredor de cores vibrantes, lanternas penduradas e bandeirinhas do Día de Los Muertos, a mais tradicional festa mexicana.

Esse é só o prelúdio do que está por vir. Ao entrar no Plaza de Coco, o primeiro restaurante da Disney inspirado na animação "Viva - a vida é uma festa", você realmente tem a impressão de ser transportado para Santa Cecilia, a cidade do personagem Miguel e sua família.

Tudo é perfeito, das luzinhas penduradas como em uma pracinha do interior e cartazes envelhecidos anunciando lucha libre a um altar típico da festiva homenagem que os mexicanos fazem a seus muertos.

O próprio diretor do filme, Lee Unkrich, corrobora essa visão. Em uma entrevista que tivemos com ele dentro do Treasure, mencionou:

É incrível nos mínimos detalhes o que fizeram aqui. Certamente os hóspedes vão aprender muito sobre a cultura mexicana e serem envolvidos por ela"

No ambiente, o aroma de especiarias e milho tostado paira no ar, enquanto o som dos violões mariachi preenche o espaço preparando o palco para uma experiência que vai além do paladar.

No Plaza de Coco, o menu que reinventa clássicos mexicanos é embalado por dois shows ao vivo. O primeiro é uma festa ao som de mariachis. Na segunda noite, tal como no filme, o além-vida ganha cores e ritmos, com esqueletos dançantes e homenagens aos antepassados.