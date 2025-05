Sebastião Salgado é, por si só, um legado monumental. No final do século 20 e o período do século 21 em que ele retratou os povos indígenas, os camponeses, as populações mais desassistidas no mundo, as guerras, as destruições, as devastações, ele mesmo botou a mão na massa. O Sebastião tem uma obra única. Singular. Que fez de um jeito único. É muito difícil nascer outro Sebastião Salgado"