A região costeira central do Chile é bastante fria, mesmo no verão, com boa amplitude térmica. Isso significa que a área não é propícia para os cabernet sauvignons e carmenères que fizeram a fama do país. Mas é excelente para uvas como sauvignon blanc, chardonnay, pinot noir e syrah.

A explicação para isso é influência das correntes frias do Pacífico, a um punhado de quilômetros dos vinhedos. Mesmo na primavera e no verão, o fenômeno da vaguada costera, a forte nebulosidade vinda do mar, faz com que o sol à vezes só apareça à tarde.

Curiosidade: dizem que o termo "vaguada" vem do inglês "bad weather" adaptado para o sotaque da região. Como resultado, Casablanca e San Antonio produzem vinhos de corpo mais leve, frescos, muitas vezes com uma acidez elétrica. Algumas uvas que já estão bem estabelecidas na região são: