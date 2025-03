As praias do Caribe têm águas quentes, areias escuras e ondas moderadas. O banho de mar às 6h tem a mesma temperatura das 16h. A única diferença na paisagem é a chuva, que cai, religiosamente, depois das 17h.

O clima tropical é implacável. No período em que estivemos na Costa Rica, em novembro, pegamos exatamente a época mais chuvosa (de setembro a novembro). O lado do Pacífico sofreu com um tufão que se deslocou do Caribe para lá — tivemos sorte de fugir dele. Fica a dica para quem quer aproveitar os paraísos tropicais.

A Playa Negra, em Puerto Viejo, chama a atenção pela água transparente que contrasta com a areia escura e brilhante. O tom "pó de café" do solo é causado pela sedimentação de minerais em vulcões próximos. A praia limpa e com poucas pessoas ao redor é pano de fundo para um pôr do sol fantástico.

No caminho de volta à capital, visitamos a província de Cartago, território histórico com grande influência cristã, e subimos ao vulcão Irazú, um dos mais famosos da Costa Rica — a 3.432 metros de altitude. O vulcão abriga o Parque Nacional Irazú, onde é possível caminhar sobre a lava já expelida e conhecer a cratera com o lago verde.