A cerca de 20 minutos da Main Street de Aspen, a charmosa Snowmass Village é parada obrigatória para os viajantes. Os brasileiros que buscam fugir do burburinho podem usufruir do conforto, privacidade e fácil acesso às pistas — o famoso ski-in/ski-out, ir do hotel direto para a neve, sem perrengues chiques —, além de bons restaurantes e um après-ski (o happy hour na neve) com retorno descomplicado à vizinha Aspen, onde o clima é mais agitado.

Mesmo após mais de 50 anos de tradição, Snowmass mantém sua atmosfera cinematográfica desde a inauguração do resort, em 1967. Inspirado nas vilas alpinas europeias, o local foi idealizado pelo ex-esquiador olímpico Bill Janss, que viu no Vale Brush Creek um potencial inexplorado. O resort cresceu rapidamente e, hoje, tem uma comunidade fiel de visitantes.

A história do esqui na região começou com cinco teleféricos e 80 km de pistas. Atualmente, Snowmass oferece uma estrutura sofisticada, três impressionantes parques de neve, diversas opções de hospedagem e a atração principal: a Elk Camp Gondola, um teleférico que proporciona uma jornada ao topo da montanha, em que o cair da neve se mistura com a realização pessoal de estar ali.

Da sacada do Limelight Hotel, a pista de patinação no gelo e a fumaça da piscina aquecida reforçam os motivos que fazem da estação um paraíso para quem valoriza privacidade e bonne vie. Crianças vestindo casacos de grife e gorjetas impensáveis no Brasil evidenciam a exclusividade do local. É ali que a ficha cai: mesmo sem um sobrenome estampado nas colunas de fofoca, você verá e será vista.

Para um povo que emana Come to Brazil em todas as plataformas sociais, estar em uma das mais luxuosas estações de esqui do mundo responde à pergunta sobre a superlotação de brasileiros especialmente em fevereiro: pertencimento. Ou, como define a estudante Nathaly Brito, que encontrei no saguão do Limelight tomando um drinque: "Nós também podemos".