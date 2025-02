Boa parte das histórias de tesouros escondidos da Flórida envolvem o apelido "Billy Bowlegs", ora se referindo a um certo William Augustus Bowles que se aliou aos povos indígenas creeks e seminoles na segunda metade do século 17, ora a um homem de sobrenome Rogers, de família rica e com gosto pela aventura, que, antes de se tornar capitão, pertenceu ao bando de outro pirata notório, Jean Lafitte, de New Orleans (na Luisiana), no início do século seguinte.

Um desses piratas de nome Billy Bowlegs, ao tentar fugir com sua tripulação de um navio de guerra britânico, navegou com sua embarcação, de menor porte, para dentro de uma lagoa no litoral da Flórida onde os adversários não conseguiriam entrar. Lá, encurralado, afundou seu navio, carregado com grandes quantidades de ouro e prata, e escapou em um bote.

Antes de morrer, Bowlegs teria contado a um amigo a localização do tesouro, mas quando este foi procurá-lo, a paisagem do local havia mudado e ele nada encontrou.

A localização desse tesouro rende muitas especulações, mas há quem diga que está em algum lugar da Baía de Pensacola, a oeste da Flórida, quase na divisa com o estado do Alabama — e que uma parte do butim que o pirata conseguiu retirar do navio antes de afundá-lo foi enterrada dentro de três baús debaixo de uma palmeira no condado de Escambia.

Outra versão garante que os restos do navio e sua fortuna estão a alguns quilômetros a leste dali, perto de uma das ilhotas da baía de Choctawhatchee.

Atribui-se também a Billy Bowlegs um tesouro no valor de 3 milhões de dólares que estaria enterrado em um túnel secreto sob o forte San Carlos de Barrancas, em Pensacola.

Outro local por onde o nome do pirata é mencionado é a ilha de St. George, na baía de Apalachicola, conhecida por supostamente abrigar seis tesouros escondidos. Um deles teria sido enterrado por Billy Bowlegs — há quem diga que foi o Augustus, há quem diga que foi o Rogers — dentro de vários baús perto do antigo farol.