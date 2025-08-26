Antes da Casa Branca
As mansões, as histórias, as casas de ex-presidentes e os segredos de Georgetown, o bairro de Washington mais antigo que a própria capital dos Estados Unidos
Por Natália Manczyk, de Washington, Estados Unidos
Washington era só um sobrenome quando Georgetown já pulsava como cidade. A região foi fundada em 1751 na beira do Rio Potomac, 40 anos antes de a capital dos Estados Unidos, Washington D.C., sair do papel.
Georgetown não é mais uma cidade separada — mas também não é aquela Washington austera dos prédios do governo. Se tornou o bairro onde casarões dos séculos 18 e 19 abrigam desde lojas de grife a comércios de designers locais, antiquários, sebos e galerias de arte.
A diversidade de bolsos e de estilos gerou algo que a gente nota ao caminhar pelas ruas. No bairro, donos de mansões de milhões de dólares convivem muito bem com bandeiras LGBT, artistas e estudantes exibindo seus moletons com logo da famosa faculdade local.
Não fossem as personalidades que fizeram história em Georgetown, mal daria para cravar que é um bairro da capital americana. Bill Clinton e Michelle Obama, por exemplo, viveram na região. Mas o ex-presidente mais apegado foi John F. Kennedy. Ali ele conheceu, noivou e viveu com Jackie até ir de mala, cuia e votos para a Casa Branca.
Após o trágico assassinato de John, Jackie reuniu forças para suportar as memórias dele naquelas ruas e voltou a morar no bairro. A casa que serviu de refúgio para a viúva, no número 3017 da rua N NW, foi colocada à venda por US$ 26,5 milhões. Já tem um novo morador, mas minha guia jura que nenhum vizinho viu a nova família...
No contraponto, o lote mais barato de Georgetown é o número 1211 da 30th Street, à venda por US$ 50 mil. Barbada, não? Só tem um detalhe: ele é só esse pedacinho de parede que aparece na foto — um muro remanescente do Union Hotel, usado como hospital na Guerra Civil.
O dono do pedaço (literalmente, nesse caso) anunciou o "terreno" e recebeu uma oferta de US$ 600 da vizinha. Porém, recusou veementemente. "O valor seria uma ofensa", teria dito.
As ruas que concentram o movimento de Georgetown são a M Street NW e a Wisconsin Avenue. Mas é nas ruelas menores que o bairro ganha mais charme. É onde os casarões estreitos só aparecem aos bons observadores e os frequentadores dos sebos se cumprimentam com good mornings calorosos.
Das esquinas bairro adentro se vê perfurar o horizonte a torre do relógio — no melhor estilo Hogwarts — da Universidade de Georgetown. Fundada em 1789, ela é uma das mais prestigiadas do país e responsável por colocar no bairro moradores que vão além dos políticos e milionários: os estudantes festeiros e os intelectuais.
Uma das muitas casas que chegam a parecer maquetes é a de madeira amarela no número 2706 da Olive Street NW. Os americanos são fãs da antiga moradora e adoram fotografar a fachada.
Foi nesta casa que viveu, de 1948 a 1959, a mítica chef e apresentadora Julia Child. Ela escreveu ali boa parte do livro "Mastering the Art of French Cooking", que veio a se tornar uma espécie de bíblia culinária para milhares de norte-americanos.
Outra casa famosa no bairro é a Old Stone House, a mais antiga de Washington D.C. ainda de pé. Construída em 1766, além de moradia ela já foi taverna, pensão e até um bordel.
A casa chegou a quase ser demolida, mas foi salva por... George Washington. Explico: rumores de que o ex-presidente algum dia teria se hospedado ali geraram comoção e evitaram que ela viesse a chão. Hoje em dia, abriga um museu simples e é disputada para cenário de casamentos.
George W. Bush, Harry Truman, John Biden e John F. Kennedy têm mais em comum do que terem sido presidentes do Estados Unidos. Todos eram frequentadores do Martin's Tavern, o mais antigo restaurante familiar de Washington, na mesma esquina desde 1933.
É comum as famílias puxarem papo com a pergunta: "Qual é o seu booth?" Traduzo: booth são as cabines que abrigam as mesas de madeira, e as mais concorridas são identificadas por nomes de visitantes famosos (não tive tanta sorte, me coube a Paul Scully-Power — que, descobri só depois, foi um astronauta).
Anote aí: o booth mais disputado é o número 3, onde John F. Kennedy pediu Jackie em matrimônio. Os habitantes de Boston cismam em desmentir essa história, mas há motivo para a confusão. Jacqueline fazia charme e já tinha recusado algumas vezes o pedido. Porém, em 24 de junho de 1953, enquanto jantavam no Martin's Tavern, John fez nova tentativa e, para sua surpresa, ela disse sim. O pedido foi refeito então em Boston — já com o icônico anel de diamante.
Esta era para ser só uma charmosa escadaria entre a M Street e a Prospect Street — construída em 1895 para levar a um galpão de bondes. Mas tal glamour se esvaiu após virar cenário de uma famosa cena do filme "O Exorcista", de 1973. Não teve volta: ela ganhou o nome de "Os degraus do Exorcista" e até hoje é chamariz de turistas fazendo poses em seus 75 degraus.
Em Georgetown, o velho e o novo não têm problemas para conviver. Nem precisaria de provas, mas o Waterfront Park é mais uma. No século 18, a região tinha sido o porto mais importante de transporte de tabaco nos EUA, e, no século 19, uma área industrial.
O cenário era de usinas e fábricas abandonadas até a área ser revitalizada em 2011. Agora, a orla é um movimento só, com gente nos restaurantes, correndo pelo calçadão ou pegando os water taxis para mais regiões que mostram que Washington D.C. não é só a Casa Branca.
Reportagem: Natália Manczyk*
Edição: Eduardo Burckahrdt
Design: Kiki Tohmé
Imagens: Natália Manczyk, Getty Images, Adobe Stock, divulgação
* A repórter viajou a convite do Destination DC, com apoio da Delta Air Lines e do hotel Lyle Washington DC