Anote aí: o booth mais disputado é o número 3, onde John F. Kennedy pediu Jackie em matrimônio. Os habitantes de Boston cismam em desmentir essa história, mas há motivo para a confusão. Jacqueline fazia charme e já tinha recusado algumas vezes o pedido. Porém, em 24 de junho de 1953, enquanto jantavam no Martin's Tavern, John fez nova tentativa e, para sua surpresa, ela disse sim. O pedido foi refeito então em Boston — já com o icônico anel de diamante.