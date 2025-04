Em meio a um leve odor de maresia, a etapa final do processo é realizada manualmente. Depois de salgados e secos, processo que garante a conservação e evita a proliferação de parasitas, os peixes são colocados em caixas de papelão ou de madeira, de acordo com o tamanho.

As caixas de madeira, enviadas ao Brasil, têm sempre 50 kg. Mas a quantidade de peixes varia. Cada caixa pode conter de seis a oito peças com cerca de 7,2 kg; oito a dez peças, com cerca de 5,5 kg; 11 a 15 peças com 3,8 kg ou entre 16 e 20 peças, com cerca de 2,7 kg cada. As caixas de papelão obedecem a mesma lógica, mas têm 25 kg e levam peças de tamanhos que variam de cerca de 5 kg a 0,7 kg, e de quatro a 40 peças. É nelas que o bacalhau chega aos empórios, supermercados e fábricas que fracionam o produto e o distribuem ao varejo no Brasil.

A preferência do brasileiro, diz Randi, do Conselho Norueguês da Pesca, é pelos peixes maiores, com pedaços grandes de lombo e postas grossas. Mas as famílias e restaurantes que quiserem manter a tradição neste ano terão que abrir a mão.

Com a redução da cota de pesca do gadus morhua no patamar mais baixo desde 1991, os preços estão em alta e deverão seguir assim até pelo menos o próximo ano.