Os pés afundam na areia fina, à espera do banho do mar. Surpresa: temperatura quase morna. Pouca gente — ou ninguém — disputando a vista para o horizonte onde o azul-turquesa da água encontra o céu. Essa cena poderia muito bem descrever o paraíso. Tanto para mim, que passei uma semana dentro dela, quanto para Angélica, Luciano Huck, Paris Hilton, Adele, Paul McCartney e Harry Styles.

Anguilla entrega o que os famosos procuram para além das belezas típicas caribenhas. Dos vinte hotéis, cinco são considerados 5 estrelas. O primeiro deles, inaugurado em 1984, ditou o tom do turismo da ilha: luxo combinado com exclusividade.

Mesmo com o passar dos anos, os 96 quilômetros quadrados de área seguem livres de resorts all inclusive e nos 61 quilômetros de costa não atracam cruzeiros comerciais.

Essa privacidade também se dá pela baixa densidade populacional e pelo acesso, menos prático do que opções como Aruba, Cancún e Curaçao. Os voos pousam na vizinha St. Maarten e, de lá, os turistas escolhem entre um avião de pequeno porte ou um barco que às vezes enfrenta o mar mexido.

Seja qual for a sua escolha, a paisagem do trajeto e do destino compensam — e muito — os minutinhos de medo ou enjoo.