SÓ VOCÊ E O MAR DO CARIBE

A ilha de Anguilla é o destino para quem, assim como celebridades e milionários, deseja paz e exclusividade

Gabrielli Menezes Colaboração para Nossa, de Anguilla Getty Images

Os pés afundam na areia fina, à espera do banho do mar. Surpresa: temperatura quase morna. Pouca gente — ou ninguém — disputando a vista para o horizonte onde o azul-turquesa da água encontra o céu. Essa cena poderia muito bem descrever o paraíso. Tanto para mim, que passei uma semana dentro dela, quanto para Angélica, Luciano Huck, Paris Hilton, Adele, Paul McCartney e Harry Styles.

Anguilla entrega o que os famosos procuram para além das belezas típicas caribenhas. Dos vinte hotéis, cinco são considerados 5 estrelas. O primeiro deles, inaugurado em 1984, ditou o tom do turismo da ilha: luxo combinado com exclusividade.

Mesmo com o passar dos anos, os 96 quilômetros quadrados de área seguem livres de resorts all inclusive e nos 61 quilômetros de costa não atracam cruzeiros comerciais.

Essa privacidade também se dá pela baixa densidade populacional e pelo acesso, menos prático do que opções como Aruba, Cancún e Curaçao. Os voos pousam na vizinha St. Maarten e, de lá, os turistas escolhem entre um avião de pequeno porte ou um barco que às vezes enfrenta o mar mexido.

Seja qual for a sua escolha, a paisagem do trajeto e do destino compensam — e muito — os minutinhos de medo ou enjoo.

Getty Images

Raiz caribenha, domínio britânico, turismo americano

Quatro mil anos atrás, Anguilla era chamada Malliouhana pelos povos ameríndios que cruzaram o mar em canoas para viver ali. O nome europeu, inspirado no formato de enguia alongada, viria séculos depois, em 1493, quando Colombo avistou o pedaço de terra sem sequer pisar por lá.

A colonização britânica começou em 1650. Após décadas de ataques, secas e exploração de tabaco, algodão, cana-de-açúcar e sal, o domínio sobreviveu a investidas francesas, mas não à frustração local, que deixou a ilha politicamente esquecida no século 19 e levou a população a reivindicar autonomia.

Em 20 de maio de 1967, no "Dia de Anguilla", os moradores expulsaram a polícia enviada de fora e proclamaram a sua própria república. Só em 1980, porém, a ilha se tornou um território britânico ultramarino. Desde então, o turismo se destacou como um motor econômico e, hoje, representa 30% do PIB.

Segundo dados oficiais, 60% dos visitantes chegam dos Estados Unidos e não raro retornam para férias de tempos em tempos. Além das facilidades — proximidade com Miami e mesmo idioma — e de todos os atributos do destino, o motivo está na hospitalidade dos anguilanos, que sabem receber e estão acostumados aos gostos dos norte-americanos, da música à comida.

A praia mais bonita do Caribe

Entre as 35 praias de Anguilla, a Shoal Bay East é a mais comentada — marca presença em todos os guias internacionais que selecionam as mais belas do Caribe. Embora eu não seja "sommelier" de praia o suficiente para confirmar que esta é, de fato, a melhor da região, posso compartilhar a minha percepção: incluí-la no roteiro é obrigatório.

Hospedar-se em um dos hotéis à beira-mar lhe dá a vantagem de usufruir da vista ao dormir e acordar — algo altamente recomendado para a saúde mental —, mas mesmo que fique em outro canto da ilha, vale a pena reservar um período do dia para mergulhar no mar, lindo e limpo.

Uma vantagem é que pelos três quilômetros de areia branquinha e agradável de pisar, há um bom equilíbrio entre paz e (leve) agito. Com trechos completamente paradisíacos e outros com estrutura de cadeira, guarda-sóis e serviço de bar, é possível encontrar um lugar independentemente do seu estilo.

Enquanto Shoal Bay East fez jus à fama, outro ponto sem tanta projeção chama a atenção. Barnes Bay é boa para caminhar. Quem chega até o final ganha de presente uma micro praia, formada graças às rochas entre a areia e o mar. Translúcida, a água permite ver peixes brancos, verdes e azuis claros.

Mais três praias imperdíveis

Reprodução

Prickly Pear Cays

Ilha paradisíaca, frequentada por poucas pessoas e 37 espécies de pássaros. Cercada por águas azul-turquesa e recifes de corais, o local atrai velejadores e mergulhadores em busca de vida marinha vibrante. Sem hotéis e com um único restaurante, mantém clima rústico, ideal para um dia de praia isolado.

Adobe Stock

Rendezvous Bay

A praia queridinha dos locais. Com quase 5 km de extensão, tem águas rasas e calmas, de azul intenso, que contrastam com a areia fina e branca. O cenário paradisíaco abriga bares de praia animados (experimente o Tasty´s Beach Club), resorts de luxo e música ao vivo, sem perder o charme caribenho.

Chris Carmi­chael/The New York Times

Little Bay

Escondida entre falésias, é uma das joias mais secretas de Anguilla. De acesso apenas por barco ou por uma trilha íngreme, encanta com águas cristalinas ideais para snorkel e mergulho. O isolamento cria uma atmosfera exclusiva, perfeita para quem busca tranquilidade absoluta no Caribe.

Tour de moke

Um jeito charmoso de desbravar Anguilla é a bordo de um Moke, veículo militar leve lançado na Inglaterra na década de 1960 e que hoje virou ícone do lifestyle caribenho.

Aberto como um buggy e pintado em cores vibrantes, do rosa-choque ao amarelo-limão, o carrinho é perfeito para percorrer as distâncias curtas da ilha sem pressa, aproveitando cada curva com o vento no rosto e paradas fotográficas a qualquer momento.

O aluguel é oferecido em hotéis de luxo, como o Four Seasons, ou agências especializadas nos carrinhos, como a Moke Anguilla, e basta ter carteira de habilitação válida no país de origem para dirigir.

Para quem gosta de mais contato com a natureza, outra opção é explorar Anguilla de bicicleta elétrica. A empresa local Electric Explorers organiza passeios guiados que misturam estradas asfaltadas e trilhas de terra batida, sempre com suporte técnico ao longo do caminho.

Além do famoso ponto turístico The Arch, os roteiros incluem miradouros escondidos e praias menos conhecidas.

Confira a seguir, três pontos além das praias para espiar durante os passeios:

Unsplash

The Arch

Formado por falésias esculpidas pelo mar, é um dos cartões-postais de Anguilla. O arco natural de pedra rende fotos espetaculares e pode ser acessado por trilha ou barco, revelando vistas panorâmicas do Caribe.

Gabrielli Menezes/UOL

Wallblake House

Construída em 1787, é a construção mais antiga da ilha e única casa intacta de uma antiga fazenda. Restaurada, preserva a arquitetura colonial. Curiosidade: na construção usou-se uma argamassa que incluía conchas, melaço e marga.

Adobe Stock

Ebenezer Methodist Church

Fundada em 1830, é a igreja mais antiga de Anguilla ainda em uso. Localizada em The Valley, destaca-se pela fachada simples e pela relevância histórica: foi palco de movimentos sociais e religiosos que marcaram a identidade da ilha.

Getty Images

Lagosta: a maiorial

Símbolo cultural e econômico, ela reina nos cardápios da ilha

Espécie: lagosta-espinhosa, típica do Atlântico, encontrada do Caribe ao sudeste brasileiro

Pesca artesanal: capturada viva, fora do período de muda, sem ovos e com carapaça acima de 99 mm. Nada de arpão ou disparo

Importância: gera renda para pescadores, abastece o setor de hospitalidade e é exportada para a vizinha St. Maarten

Como é servida: inteira, grelhada na chapa ou na churrasqueira e banhada em manteiga temperada, ou em pedaços, dentro de um bolinho salgado

Onde comer:

  • Blanchards: um dos queridinhos dos turistas, fica numa casa charmosa em frente à praia. Uma boa pedida no cardápio é o lobster cake. Box 898, Meads Bay
  • Mango's: A cozinha dedicada aos frutos do mar surpreende, assim como o atendimento. É o lugar para provar a autêntica lagosta na brasa. Box 682, Barnes Bay


Menos sossego, mais festa

A maior parte do ano, Anguilla vive num ritmo tranquilo que agrada os turistas que procuram paz e sossego. Mas há momentos em que a ilha está em festa e os visitantes são convidados a descobrir a cultura local em ruas, praias e bares.

Em 30 de maio, o Dia de Anguilla é comemorado com regatas em Sandy Ground e homenagens a James Ronald Webster, o "Pai da Nação". Na Páscoa, o Festival Del Mar celebra o mar com competições de pesca, natação, música ao vivo e muitos frutos do mar à mesa. Entre março e abril, o Moonsplash Festival enche Rendezvous Bay de reggae, com Bankie Banx como anfitrião e convidados internacionais.

O auge da animação é no Festival de Verão, carnaval caribenho que, entre julho e agosto, traz desfiles e baladinhas na praia ao som de reggae e calipso, um ritmo musical afro-caribenho que nasceu em Trinidad e Tobago.

No último mês do ano, o Livin' in the Sun transforma Sandy Island em pista de dança ao ar livre, com DJs do mundo todo. Quase todas as noites, palcos improvisados lembram que, além do turismo dos resorts, pulsa uma ilha cheia de vida.

Gabrielli Menezes/UOL
Crianças no Ken's-BBQ: a chance de ver a vida local em Anguilla

Encontro com a cultura local

Anote no roteiro esta dica de local que você precisa conhecer em Anguilla: o Ken's BBQ. É neste quiosque no The Valley, o centrinho da ilha, que os moradores encostam o carro e buscam por marmitas de churrasco numa espécie de drive thru informal.

Para observar o movimento, vale fazer o pedido para comer ali mesmo, nas mesas de madeira. O frango com osso temperado ao estilo jamaicano é suculento e tem um gostinho de defumado que vai bem com os molhos picantes dispostos sobre o balcão.

Há também costelinha suína e peixe inteiro, servidos com batata frita, salada de batata ou outros acompanhamentos. A visita vale pelo preço, pelo sabor, mas sobretudo para entrar em contato com a cultura local.

Não perturbe

Em Anguilla, a hotelaria reflete o espírito exclusivo da ilha: elegante, intimista e discreta. Resorts de luxo à beira-mar, villas privadas e pequenas pousadas-boutique oferecem serviço personalizado, privacidade e atenção a cada detalhe — algo que poderíamos definir como conforto sem ostentação.

As principais regiões hoteleiras se concentram em praias como Shoal Bay East, Meads Bay, Rendezvous Bay e Little Harbour.

A combinação do chamado quiet luxury, tranquilidade e beleza natural faz da ilha um refúgio desejado por famosos em busca de exclusividade — e é justamente essa vibe reservada, quase um paraíso particular longe de multidões e de grandes resorts de massa, que consolidou essa fama entre as celebridades.

Confira a seguir cinco opções de hotel com esse clima (preços das diárias pesquisados em agosto de 2025) e um spa que se transformou em atração na ilha.

Para dormir, curtir e relaxar com luxo

Divulgação

Four Seasons

Instalado numa pontinha da ilha, esta unidade da rede canadense Four Seasons fica entre duas praias. O que isso significa? Fácil acesso à areia e vista paradisíaca por todos os lados. É possível ver o mar do café da manhã, do bar, das duas piscinas e de 80% das acomodações (sem enjoar e no conforto de um cinco estrelas). Diária: R$ 5.700.

Ler mais
Divulgação

Zemi Beach House

A localização é privilegiada: basta descer três degraus para colocar os pés na praia que é considerada a mais bonita do Caribe, Shoal Bay East. É para ela que se voltam as mesas do café da manhã, a piscina e parte das varandas das espaçosas suítes divididas por blocos. O atendimento autêntico e simpático é um destaque. Diária: R$ 4.700.

Ler mais
Divulgação

Belmond Cap Juluca

Essa é uma das mais luxuosas hospedagens da ilha. Considerada um "destino dentro do destino", costuma ser a escolha de famosos, caso de Luciano Huck e Angélica. Entre as atrações estão o restaurante de alta gastronomia, o spa e atividades como caiaque, mergulho com cilindro ou snorkel, aula de tênis e de ioga. Diária: R$ 7.200.

Ler mais
Divulgação

Aurora Anguilla Resort & Golf Club

Aqui, a atração é o campo de golfe (o único da ilha e considerado o segundo melhor do Caribe). O resort fica em Rendezvous Bay e oferece suítes, vilas, spa com 16 salas de tratamento e um parque aquático recém-inaugurado. Um dos pilares da cozinha é usar ingredientes cultivados na própria ilha. Diária: R$ 4.900

Ler mais
Divulgação

Malliouhana

Foi o primeiro hotel de luxo instalado na ilha, em 1984. Conta com piscina, jardim, restaurante, bicicleta, quadra de tênis e spa, que foi eleito um dos melhores de hotel pela revista Harper 's Bazaar. Algumas das acomodações são equipadas com piscina privativa, além da vista para a praia Meads Bay. Diária: R$ 4.200

Ler mais
Divulgação

Zemi Spa

O spa mais requisitado fica no Zemi Beach House. As salas de tratamento ocupam uma casa tailandesa autêntica, erguida há 300 anos e levada para a ilha em 1980, quando foi restaurada. Os serviços incluem banho terapêutico, massagem tailandesa e Lomi-Lomi (prática havaiana tradicional que envolve movimentos rítmicos e fluidos).

Ler mais

Como chegar o que levar

Não há voo direto do Brasil para Anguilla. A principal porta de entrada para o território ultramarino é por meio da vizinha St. Maarten, onde pousam e decolam aviões de locais como Miami e Cidade do Panamá. Para acessar a ilha é necessário levar o passaporte e preencher um formulário.

A entrada em Anguilla acontece por barco ou avião de pequeno porte. Nos dois casos, inclui alfândega, imigração e cobrança de taxa de embarque. No aeroporto, custa 20 dólares, enquanto no porto depende se estará do lado francês (Marigot Bay, 23 dólares) ou holandês (Princess Juliana Int'l Airport, 28 dólares).

Embora a moeda oficial seja o dólar caribenho oriental, as transações são realizadas pelos turistas em dólar americano. Para evitar apuros, vale levar uma parte em dinheiro e outra em cartão.

Design: Kiki Tohmé; Edição: Eduardo Burckhardt; Imagens: Gabrielli Menezes, AdobeStock, Cory Bjork/Unsplash, Getty Images, Moke Anguilla, divulgação; Reportagem: Gabrielli Menezes;

