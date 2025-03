O aroma oscila entre o terroso dos charutos e o torrado do café em Little Havana. Na região cubana de Miami, no entanto, o café vem de Ruanda, e o tabaco, da República Dominicana e da Nicarágua — reflexo do embargo econômico que desde 1962 proíbe produtos cubanos nos EUA. Ainda assim, Little Havana se mantém como o ponto de encontro vibrante da cultura cubana com a americana.