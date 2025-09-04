Quando dei o primeiro passo para fora do avião no aeroporto de Bariloche, na Argentina, senti flocos de neve caindo sobre mim pela primeira vez.

Eu sempre tive curiosidade de saber que textura ela teria, a sensação de tocá-la, mas o que capturou minha atenção logo de cara foram as paisagens deslumbrantes que pareciam estar com um filtro preto e branco, como se eu não pudesse mais enxergar nenhuma cor.

Apesar de Bariloche ser a principal cidade argentina procurada pelos brasileiros para esquiar, nossa viagem teve outro destino: a província de Neuquén, localizada na Patagônia, uma região um pouco menos conhecida pelos turistas e que possui a maior superfície de neve do país — são 94 mil km² de extensão.

Montanhas majestosas, bosques nevados com árvores centenárias, lagos de água cristalina, vulcões ativos e inativos, cidades pequenas e aconchegantes e uma gastronomia que valoriza os produtos locais são marcas registradas desse paraíso andino.

Nos dias em que estive por lá, a sensação era de estar passeando por cenários de filmes — nas palavras dos próprios moradores, viver nessa região da Patagônia é como estar no set de "As Crônicas de Nárnia".