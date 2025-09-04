Crônicas da Patagônia

Entre vilarejos, lagos e montanhas, a região de Neuquén, na Argentina, revela cenários dignos de 'Nárnia'

Larissa Teixeira De Neuquén, Argentina Getty Images

Quando dei o primeiro passo para fora do avião no aeroporto de Bariloche, na Argentina, senti flocos de neve caindo sobre mim pela primeira vez.

Eu sempre tive curiosidade de saber que textura ela teria, a sensação de tocá-la, mas o que capturou minha atenção logo de cara foram as paisagens deslumbrantes que pareciam estar com um filtro preto e branco, como se eu não pudesse mais enxergar nenhuma cor.

Apesar de Bariloche ser a principal cidade argentina procurada pelos brasileiros para esquiar, nossa viagem teve outro destino: a província de Neuquén, localizada na Patagônia, uma região um pouco menos conhecida pelos turistas e que possui a maior superfície de neve do país — são 94 mil km² de extensão.

Montanhas majestosas, bosques nevados com árvores centenárias, lagos de água cristalina, vulcões ativos e inativos, cidades pequenas e aconchegantes e uma gastronomia que valoriza os produtos locais são marcas registradas desse paraíso andino.

Nos dias em que estive por lá, a sensação era de estar passeando por cenários de filmes — nas palavras dos próprios moradores, viver nessa região da Patagônia é como estar no set de "As Crônicas de Nárnia".

Getty Images

Assim que pousamos, pegamos a estrada em direção a Villa La Angostura, um vilarejo com cerca de 15 mil habitantes no interior do Parque Nacional Nahuel Huapi. Ainda que esteja a apenas 80 km de distância de Bariloche, o contraste pode ser percebido em poucos minutos percorrendo suas poucas ruas: menos turistas, quase nada de filas e uma vida noturna pacata.

Nossa primeira parada percorrendo as belíssimas estradas nevadas da província foi para um chá da tarde no hotel mais antigo da Patagônia, o Correntoso. Com vista para o Lago Nahuel Huapi e o Rio Correntoso, o menor rio da Argentina, o local foi fundado em 1917 para dar abrigo a pescadores da região — e segue até hoje atraindo turistas para praticar a atividade durante o verão.

Nos jardins do hotel, pisei na neve pela primeira vez e pude finalmente matar a minha curiosidade sobre a sua textura: menos macia do que eu imaginava, como se eu estivesse segurando uma bola de gelo triturado (e haja coragem para tirar as mãos de dentro das luvas).

Saímos de lá direto para o hotel Las Balsas, onde ficamos hospedados por três noites. A cena é de cinema: um casarão azul coberto de neve na beira do lago, cercado por árvores e montanhas, e uma vila privativa com vista para uma paisagem inacreditável.

Na nossa primeira noite, o chef colombiano Duvan Ochoa preparou um menu degustação de cinco passos utilizando ingredientes típicos da região, como a truta fresca e o cordeiro patagônico — pratos que você encontra em todos os restaurantes de culinária regional da cidade.

3 lugares para comer em Villa La Angostura

Divulgação

Tinto Bistrô

Com uma extensa carta de vinhos, o restaurante mescla cozinha patagônica, mediterrânea e asiática. Se quiser provar um prato típico da região, peça o cordeiro braseado e prensado com chimichurri de limão, batata-doce assada no sal e salada fresca de funcho, azeitonas pretas e laranja.

Divulgação

Benroth Chocolates

Se você perguntar a algum local onde pode comer bons chocolates em Villa La Angostura, é bem possível que a resposta seja a Benroth. Fundada em 1965 na cidade de Bariloche, a família Benroth produz seus doces artesanalmente em uma tradição que passa de geração para geração.

Divulgação

Nicoletto Pastas

Casa tradicional de massas artesanais. Oferece um menu extenso com diversos tipos de molhos e mescla ingredientes patagônicos com receitas tradicionais italianas. É possível provar massas recheadas com cordeiro, cervo e truta, peixe encontrado nos lagos da região.

Na primeira manhã em Villa La Angostura, alugamos roupas específicas em uma das várias lojas da cidade e partimos para a nossa primeira aventura: esquiar no Cerro Bayo, complexo de 24 pistas com quatro níveis de dificuldade.

Como nunca pratiquei atividades na neve antes, fiquei feliz quando soube que faríamos uma aula antes de começar a deslizar pela pista dos iniciantes.

Fazia cerca de -4°C no alto das montanhas, e senti um frio que eu nem sabia que existia. Tive muita dor nos dedos das mãos e dos pés, e carregar todos aqueles equipamentos pesados nas costas me fez repensar se aquilo era mesmo uma boa ideia.

Mas foi só começar a dar os primeiros passos que meu corpo logo esquentou. Aprendi a posição correta que o corpo deve ficar (meio inclinado para frente, fica a dica), e que, para brecar, precisaria virar os calcanhares para fora fazendo o desenho de um triângulo com os esquis — a famosa 'pizza' no vocabulário das neves.

Foi isso que me ajudou a, cerca de 1 hora depois, me arriscar na pista e descer com toda velocidade, sabendo que conseguiria "pisar no freio" quando necessário.

A sensação do vento no rosto e os pés deslizando pela neve é algo que definitivamente ficará na minha memória. A aula acabou, mas ficou a vontade de quero mais.

Divulgação Inprotur

VAI LÁ

O Cerro Bayo fica a apenas 15 minutos de carro de Villa La Angostura e a 1 hora de Bariloche. Na alta temporada, que geralmente vai de julho a agosto, a diária para um adulto fica em torno de 105.000 pesos (entre R$ 400 e R$ 500, em média).

No complexo também é possível alugar todos os equipamentos necessários para esquiar, almoçar em um dos cinco restaurantes do local, frequentar uma escola de esqui para adultos e crianças, praticar snowboard e snowtubing (uma espécie de boia) e fazer caminhadas com raquetes de neve.

A proposta seguinte do nosso itinerário era conhecer Villa Traful, um pequeno povoado de 760 habitantes que fica na famosa Rota dos 7 Lagos. Infelizmente as condições climáticas não permitiram que chegássemos a esse "paraíso com natureza intacta", como nos disse nossa guia Aylin Ponce (ela implorou que viéssemos no verão para visitar a sua cidade favorita).

Mesmo contrariada, aprendi com os moradores de Neuquén que, na Patagônia, é preciso respeitar o tempo e as vontades da natureza — e que nem tudo no roteiro vai sair exatamente como planejado.

Voltamos então para Villa La Angostura e tivemos uma boa surpresa: dar de cara com praias de águas cristalinas. Na Bahía Mansa, com o próprio nome diz, as águas são mais calmas; já na Bahía Brava, de águas mais revoltas, é possível observar a paisagem por um deque que penetra alguns metros para dentro do Lago Nahuel Huapi.

Além de atividades de navegação, ali também é possível fazer trekking, caminhada e ciclismo no Parque Nacional Los Arrayanes, uma reserva natural caracterizada pela presença do arrayán, árvore nativa da região de cor avermelhada e canela.

Um dos pontos turísticos mais conhecidos da região é a Rota dos Sete Lagos, trecho de 110 km que liga Villa La Angostura a San Martín de los Andes.

Percorremos a belíssima estrada cercada por árvores cobertas de branco, e paramos em dois mirantes para observar os lagos Espejo e Correntoso — no resto do caminho também há mirantes para os lagos Escondido, Villarino, Falkner, Lácar e Machónico.

A nossa sorte foi que chegamos por volta das 10 horas da manhã e ainda conseguimos pegar a estrada relativamente vazia — logo atrás de nós, ônibus de viagem carregados de turistas desembarcavam para fazer fotos.

Como visitamos a província no inverno, pudemos observar as paisagens incríveis cobertas de neve — nas estações mais amenas, os lagos adquirem uma coloração translúcida com tons azuis e verdes, formando um espetáculo nas águas. Teremos que voltar.

Antes de chegar ao nosso próximo destino, paramos para conhecer um dos lugares mais bonitos de toda a viagem: o Lago Hermoso Ski Resort, um centro de esqui relativamente novo no país, fundado em 2023.

Ainda em fase de construção, o complexo fica dentro do Parque Nacional Lanín e é bem mais vazio que os outros da região, oferecendo uma experiência tranquila com poucas filas.

Ao subir pelo teleférico, tive a sensação de presenciar a vista mais impressionante da minha vida: uma cadeia de montanhas e enormes bosques cobertos de neve formavam um cenário de congelar este olhar na memória.

De volta ao chão, partimos para uma caminhada com raquetes de neve. Esses equipamentos, também conhecidos como snowshoes, servem para distribuir o peso do corpo em uma área maior, evitando que a pessoa afunde. Parece tranquilo, mas é preciso fôlego: foram 40 minutos que valeram por um bom exercício físico.

Durante o passeio em meio à floresta, nossa guia espanhola Mercedes Dieguez nos mostrou uma espécie de líquen conhecido como barba del diablo ou barba de viejo, que cobria todas as árvores à nossa volta.

Fato curioso: como não crescem em ambientes poluídos, esses organismos são considerados bons indicadores da qualidade do ar. Respiramos aliviados.

Divulgação

VAI LÁ

O Lago Hermoso Ski Resort fica a menos de 1 hora de Villa La Angostura e a 25 minutos de carro de San Martín de los Andes. A diária para um adulto é de 71.000 pesos (cerca de R$ 300). Já a caminhada com raquetes fica 57.000 pesos (por volta de R$ 230). Há também a opção de fechar pacotes completos com um curso de iniciação de 3 dias (as vagas são limitadas e a reserva precisa ser feita online).

O visitante pode optar por quatro pistas com diferentes níveis de dificuldade, e alugar todos os equipamentos e roupas no local. Também é possível programar atividades como cavalgada, snowboard e motos de neve.

Ao final da Rota dos 7 Lagos, nos encontramos em San Martín de los Andes, cidade com cerca de 37 mil habitantes banhada pelo Lago Lácar.

Um pouco maior e mais movimentada que Villa La Angostura, o povoado nos conquistou rapidamente com suas ruas charmosas, construções antigas de madeira e mais uma praia de águas transparentes.

Na orla, moradores e turistas passeiam ao entardecer, observando o gigantesco lago que deságua no Oceano Pacífico. O motorista que nos acompanhou nesse trajeto, Willy Berry, me contou que as praias ficam lotadas durante o verão — apesar de a água continuar sempre fria.

Como havia parado de nevar, conseguimos ver pela primeira vez as cores das árvores, uma mistura de tons verdes, terrosos e avermelhados que traziam um ar bucólico para o cenário.

A poucos metros do Lago Lácar, nos hospedamos em um pequeno hotel chamado La Casa de Eugenia, uma casinha de madeira construída em 1920 que faz parte do patrimônio cultural da cidade. São apenas nove quartos cercados por um bonito jardim. A sensação é de estar em uma casa de família no campo, com comida caseira feita no próprio local.

3 lugares para comer bem em San Martín

Divulgação

Mamusia Chocolates

É fácil confundir esta chocolateria e gelateria com a marca Mamuschka, criada em 1989 em Bariloche, cuja loja fica a poucos metros. Mas a Mamusia foi fundada em 1972 por imigrantes poloneses e se vende como "o primeiro chocolate de San Martín de los Andes". Perca-se nas vitrines de quadradinhos de chocolate recheados com diversos sabores.

Reprodução

La Bernardita

O La Bernardita oferece um ambiente aconchegante com iluminação intimista. Além de clássicos como cordeiro patagônico e ojo de bife, a casa conta com opções inusitadas como o risoto na chapa com mariscos e molho de tomate e o ravioli negro de truta com camarão.

Reprodução

Casa Chola

O atendimento foi o ponto alto da nossa experiência na Casa Chola, restaurante de cozinha típica com boas opções de vinho. Provamos um Pinot Noir de Neuquén que, segundo ouvimos de alguns moradores, está na moda na região. Aqui comi o melhor bife ancho da viagem, servido com purê de abóbora e couve-flor.

Para finalizar nosso percorrido pelos três principais centros de esqui da região, fomos conhecer o Cerro Chapelco, um complexo de 28 pistas para todos os níveis. Como havia chovido nos dias anteriores, observamos uma paisagem um pouco diferente: montanhas cobertas por florestas verdes. Quando o tempo está aberto, é possível também avistar o vulcão Lanín.

Para fazer uma atividade diferente, decidimos aprender a dirigir motos de neve. Conhecidas como snowmobiles, elas funcionam com uma esteira na traseira para tração e um ou dois esquis na parte da frente. A velocidade pode ser controlada com um acelerador e um breque presentes nos guidões.

Durante o percurso, eu não sabia se prestava atenção na direção ou se observava as árvores cobertas pela barba del diablo ao nosso redor.

Como eu tenho zero habilidades de dirigir o que quer que seja (nem ao menos tenho carteira de motorista), optei por me concentrar no caminho, principalmente porque o chão estava escorregadio e coberto de gelo.

Apesar de quase atolar na lama, sentir o vento frio no rosto enquanto apertava o acelerador com força foi uma sensação nova e eletrizante.

Divulgação

VAI LÁ

A 19 km de San Martín de los Andes, o Cerro Chapelco data de 1963, quando foi construído seu primeiro teleférico. São 120.000 pesos (cerca de R$ 500) para um dia de esqui, e 150.000 (cerca de R$ 600) o passeio de moto para duas pessoas.

Também rolam atividades como snowboard, caminhadas com raquetes e passeios de trenó. Quando bater a fome, o visitante pode optar por um dos dez pontos gastronômicos distribuídos ao longo da montanha.



Terminamos a nossa viagem em Junín de los Andes, município com pouco menos de 20 mil habitantes que tem a população mais antiga da província de Neuquén.

Esta pequena vila pacata é conhecida por sua forte tradição mapuche, já que seis comunidades indígenas vivem no local. A cultura desses povos originários está preservada no Museu Mapuche, que expõe artefatos históricos, arqueológicos e paleontológicos.

O que mais me impressionou em Junín foi o Vía Christi, um parque escultórico com 55 obras de arte representando a vida, obra e morte de Jesus. Mesclando tradições católicas e mapuches, o parque foi fundado no ano 2000 e conta com esculturas do arquiteto e escultor Alejandro Santana.

No alto da montanha, após percorrer 23 estações que representam a Via Crucis e também dialogam com a história da América Latina, tivemos uma visão inesperada: o Cristo Luz, estátua com estrutura de metal e coberta de vidro com 57 metros de comprimento e 47 metros de largura (o Cristo Redentor, no Rio, tem 38 metros de altura e 28 de largura).

O curioso é que o Cristo da Argentina não está de pé como o nosso, mas sim emergindo da terra, o que representa a fase final da ressurreição. Dentro de sua cabeça, foi construído um pequeno anfiteatro com capacidade para 100 pessoas.

A visão desse Cristo que se ilumina durante a noite foi um final impactante para nossa viagem pelos encantos (e segredos) da Patagônia.

Larissa Agostinho Teixeira/UOL

VAI LÁ

O trajeto para percorrer todas as estações do parque é de 1 km, com um tempo estimado de 1h30 de caminhada. Ao chegar na estação 23, o visitante pode subir um morro em ziguezague para chegar até o Cristo Luz em cerca de 30 minutos. A entrada para estrangeiros custa 10,400 pesos (entre R$ 40 e R$ 50).

A apenas 15 minutos de carro do parque, uma ótima opção é o Fogo Restaurante Patagônia, onde o chef Federico Castro prepara assados em diferentes tipos de forno. Os ingredientes são colhidos em uma horta no próprio local ou comprados de pequenos produtores da Patagônia. Também é possível se hospedar no local, alugando um dos chalés do Spring Creek Lodge.

A repórter viajou a convite do Turismo Neuquén.

Design: Kiki Tohmé; Edição : Eduardo Burckhardt; Imagens: Larissa Coutinho, Adobe Stock, Unsplash; Reportagem: Larissa Teixeira;

