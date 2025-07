Em Leith, assim como nas demais estações anteriormente destinadas à caça de baleias — apenas a de Grytviken foge à regra — não é permitido entrar. Além do risco de desabamento das construções em ruínas, há presença de elementos químicos nocivos à saúde humana, como amianto, por exemplo.

Por conta da grande quantidade de animais que hoje circulam livremente, chega a ser difícil acreditar que tenha sido palco de explorações, quase levando à extinção algumas espécies.

A sangrenta história, que terminou na segunda metade do século 20, pode ser aprofundada no museu de Grytviken. Lá também há uma loja e correio. Visitantes, em sua maioria passageiros de grandes navios de turismo, têm a chance de comprar e enviar cartão-postal com o carimbo regional.

Felizmente, ao menos para nós, desembarques previstos foram suspensos em razão da intensidade do vento. Ou seja, aproveitamos dois dias em um destino fantástico, sem a presença de centenas de pessoas.

Território além-mar do Reino Unido, a ilha é uma zona protegida e de restrito acesso, administrada pelo Governo das Sandwich e Geórgia do Sul, cujo escritório-sede está nas Falkland. O acesso é somente marítimo, submetido à criteriosa aprovação de pedidos, feitos com bastante antecedência.