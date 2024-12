Na fronteira com a Áustria, ela é conhecida como a Cidade dos Três Rios. As águas verdes do rio Inn, que chegam dos Alpes, se misturam com as do Danúbio e do Elz no Triângulo das Águas, avistado do alto do antigo castelo e mosteiro. Como se isso não bastasse, os prédios, a praça e a catedral têm um quê de italianos. Foram reconstruídos com a ajuda da Itália depois de 1662, quando um grande incêndio destruiu Passau.