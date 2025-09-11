ONDE O PORCO É REI

A volta por cima da carne suína: de ingrediente visto com preconceito à redenção na mesa de chefs pelo país

Gabrielli Menezes Colaboração para Nossa

Numa noite de julho, 39 chefs de diferentes cantos do Brasil estavam a postos para uma louca missão: trabalhar juntos na cozinha da Rua Araújo, 124, no centro de São Paulo. A bagunça foi organizada. Cada um levou os pré-preparos para a sua receita e partiu para a finalização no momento combinado. Entre snacks, entradas, principais e sobremesas, foram elaborados 35 pratos. Todos com um elemento em comum: o porco.

Com o animal aproveitado de cabo a rabo — em gordura, em carne e até em sangue —, os pratos formaram uma verdadeira ode aos suínos. Para o anfitrião Jefferson Rueda, porém, isso não se tratou de paixão de uma noite só. Realizado desde 2018, o Porco Mundi reúne cozinheiros para celebrar em um evento o ingrediente que A Casa do Porco celebra diariamente.

São 10 anos de trabalho resgatando a cultura alimentar, valorizando o porco, quebrando preconceitos — a ponto de servi-lo cru — e inspirando cozinheiros por aí.

Jeffinho mostrou que a alta gastronomia também pode ser democrática. Ele não só abriu um espaço na mesa para colocar o porco, como foi o precursor de 'olhar para dentro'. No meu caso, morando no Norte, eu olho para o peixe"

A frase acima é de Saulo Jennings, um dos cinco chefs que nos mostram nesta matéria como esse movimento se espalhou por todo o Brasil.

Em 2015, Jefferson Rueda e Janaína Torres, à época casados, decidiram montar o restaurante dedicado aos porcos no centro de São Paulo. O coração de todo o projeto, no entanto, fica a quatro horas ali. Mais precisamente em São José do Rio Pardo. Foi nesta cidade do interior paulista que o chef cresceu em meio a almoços de domingo em que o porco era abatido para compor o banquete.

É de lá também que vem a inspiração para a receita onde toda a história começou. O porco San Zé, variação de um prato típico que se espalhou pelo Sul e Sudeste na Guerra do Paraguai, foi figurinha carimbada em eventos, transformou pessoas como o chef espanhol Ferran Adrià em incentivadores de Jefferson e obrigou a construção de uma churrasqueira na cozinha da Rua Araújo.

A relevância de São José do Rio Pardo não para aí. Pelo contrário, ganhou peso extra quando os orgânicos consumidos n'A Casa do Porco passaram a ser produzidos no Sítio Rueda e quando uma parceria com o Sítio São Francisco permitiu o rastreio completo da cadeia de produção dos animais. Lá, os animais de raça caipira são criados soltos com um manejo que preza pelo bem-estar animal.

Esse cuidado com o ingrediente, que se estende ao seu uso integral, somado à pegada democrática do restaurante — o menu de oito etapas sai a R$ 320 —, fez o endereço ser considerado o quarto melhor da América Latina, em 2022, e Jefferson ser convidado para ser jurado do reality "Chef De Alto Nível", da Globo. Mais do que isso: fez o porco ser rei.

Na Amazônia, criar porco é tarefa estratégica. Em regiões de várzea, onde o rio sobe e desce metade do ano, os animais são mantidos em marombas — currais flutuantes — e alimentados com restos de mandioca, cana e frutas. Pela dificuldade do manejo, porco é sinônimo de comida de festa.

É consumido em dia de santos, aniversário, Natal. No dia a dia, aqui, é peixe" Chef Saulo Jennings

A maniçoba é exemplo disso. O prato de maniva e carnes suínas defumadas ou curadas é preparado nas festas religiosas do Círio de Nazaré e em celebrações como casamentos. Na Casa do Saulo (com matriz em Santarém e filial em São Paulo), a receita tradicional se transforma em escondidinho.

Outro marco do cultivo de suínos na região é a produção artesanal de linguiça no município de Óbidos, no Pará. É feita com carne picada na faca, temperada com ervas e curada na gordura, técnica nascida da ausência de energia elétrica. "Cada cidade da Amazônia tem seu jeito de celebrar o porco, mas essa linguiça é especial."

Inspirado por Jefferson Rueda, Saulo Jennings promete incluir novos itens no cardápio.

Aqui no Norte, olhar para dentro é olhar para o peixe, mas aprendi que o porco também merece lugar de destaque"



Minas Gerais é território do porco. A carne está no tropeiro, na leitoa à pururuca e no torresmo frito na hora, obrigatório nos botecos da capital.

Meu pai faz com cachaça, sem imersão. A gordura derrete na panela e frita ali mesmo. Fica perfeito" Chef Bruna Martins

Chef do Birosca, do Florestal e do recém-inaugurado Gata Gorda, Bruna Martins cresceu comendo porco feito pelo pai e levou o ingrediente para o centro do seu trabalho. O motivo? "É o grande protagonista da gastronomia mineira", diz.

Seu sonho é assá-lo inteiro como faz Jefferson Rueda, mas a inviabilidade da logística a fez partir para receitas autorais.

As criações usam partes do animal e misturam técnicas de diferentes origens, caso da bochecha ao molho fresco de amendoim e ervas e do tempura de pimenta-de-cheiro recheada de porco e caramelo de pequi. "É Minas olhando pra frente".

No Nordeste, a carne de porco ainda encontra certa resistência. É cercada por antigos tabus e desconfianças mesmo compondo pratos típicos como o sarapatel, feito de vísceras suínas, e preparos icônicos.

É o caso da carne de fumeiro do Recôncavo Baiano, onde o coxão mole suíno é salgado e defumado lentamente no moquém, uma grelha rústica de madeira usada historicamente para preservar peixes, mas que por lá se reserva ao fumeiro. O ingrediente é misturado ao arroz ou servido no 'arrumadinho', um prato feito organizado, que também leva farofa, feijão e vinagrete.

Na alta gastronomia, o porco ainda se apresenta discreto em comparação aos peixes e frutos do mar. Não é um item tão requisitado pelos clientes por conta daquela mística de que carne de porco faz mal" Chef Fabrício Lemos

No Origem, em Salvador, reconhecido como o melhor do Brasil por ranking especializado, o fumeiro é servido dentro de uma massa recheada de feijão fradinho, com polvo, quiabo, cogumelos e jus suíno.

Ainda falta valorização, mas iniciativas como a do Jefinho mostram o quanto o porco pode ser versátil"



Muita gente acha que, no Centro-Oeste, quem reina é o boi. Mas basta entrar na cozinha de Ian Baiocchi para entender que o porco tem — e sempre teve — seu trono garantido.

Em Goiás, ele aparece em pratos caipiras como o arroz com banha, a carne de lata e o sarapatel.

É a segunda proteína mais tradicional da região. Só perde para a galinha caipira" Chef Ian Baiocchi

Nos cinco estabelecimentos do Grupo Iz (Íz Restaurante, 1929 Trattoria Moderna, Grá Bistrô, Alta Sorvetes, Enttres Cocina de Mezcla), ele explora o máximo do animal ao usar rabo, língua e outras partes incomuns e incluí-lo até na sobremesa. É o caso do crumble que finaliza um sorvete de doce de leite com cumaru.

O porco também tem espaço na charcutaria artesanal, como recheios de massas e em caldos espessos que servem de base para molhos e risotos.

O porco é o rei do colágeno e da gordura delicada, mas ainda é subaproveitado nas cozinhas pelo Brasil"

Com raízes alemãs e infância repleta de memórias do sítio da avó, Claudia Krauspenhar cresceu no Rio Grande do Sul, entre embutidos coloniais, carne na banha e porcos alimentados com restos da cozinha.

Hoje moradora de Curitiba, ela explica que por lá essa relação é histórica: o estado é grande produtor e consumidor de carne suína, reflexo das migrações alemã, italiana, polonesa e ucraniana.

Essa cultura está nas linguiças, na cracóvia, no porco na lata e em festas como o Porco no Rolete, em Toledo, onde o animal inteiro é assado no espeto giratório.

No restaurante K.sa, a chef transforma toda a herança em pratos como o prime rib com purê de maçã e molho de jabuticaba.

A valorização do porco na região aparece também no campo, com o resgate da raça Moura, autóctone do estado" Chef Claudia Krauspenhar







Design: Kiki Tohmé; Edição: Eduardo Burckhardt; Fotografias: Fernando Moraes, Mauro Holanda, Karime Xavier/Folhapress, Vitor Alvarenga, Marinho, Daniel Iglesias, Leonardo Freire e Kirah Van De Lemon; Reportagem: Gabrielli Menezes;

