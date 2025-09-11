Numa noite de julho, 39 chefs de diferentes cantos do Brasil estavam a postos para uma louca missão: trabalhar juntos na cozinha da Rua Araújo, 124, no centro de São Paulo. A bagunça foi organizada. Cada um levou os pré-preparos para a sua receita e partiu para a finalização no momento combinado. Entre snacks, entradas, principais e sobremesas, foram elaborados 35 pratos. Todos com um elemento em comum: o porco.

Com o animal aproveitado de cabo a rabo — em gordura, em carne e até em sangue —, os pratos formaram uma verdadeira ode aos suínos. Para o anfitrião Jefferson Rueda, porém, isso não se tratou de paixão de uma noite só. Realizado desde 2018, o Porco Mundi reúne cozinheiros para celebrar em um evento o ingrediente que A Casa do Porco celebra diariamente.

São 10 anos de trabalho resgatando a cultura alimentar, valorizando o porco, quebrando preconceitos — a ponto de servi-lo cru — e inspirando cozinheiros por aí.

Jeffinho mostrou que a alta gastronomia também pode ser democrática. Ele não só abriu um espaço na mesa para colocar o porco, como foi o precursor de 'olhar para dentro'. No meu caso, morando no Norte, eu olho para o peixe"

A frase acima é de Saulo Jennings, um dos cinco chefs que nos mostram nesta matéria como esse movimento se espalhou por todo o Brasil.