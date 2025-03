Aos 17 anos, a brasileira Juliana Fernandes mudou-se para os EUA para cursar medicina. Mas logo abandonou o bisturi e se transformou em uma das designers de interiores e corretoras de imóveis mais disputadas da Flórida.

Com 30 anos no mercado imobiliário dos Estados Unidos e já com o apelido de Juju di Casa, como é mais conhecida, ela tem uma carteira de clientes estrelada, com Bruno Gagliasso, Deborah Secco, Xororó, Larissa Manoela, jogadores famosos entre outras celebridades.

Em comum, eles buscam imóveis surpreendentes, compostos de quartos temáticos, passagens secretas, piscina de cinema e muito conforto, tanto para passar as férias quanto para comprar e ter um imóvel pertinho da Disney para chamar de seu.

E criar casas incríveis para atender a essa demanda é a especialidade de Juju, que nas três décadas lidando com moradias dos sonhos para muitos brasileiros presenciou as mudanças na 'capital das casas de férias'.

Acompanhei toda a evolução. Kissimmee começou com prédios que concorriam com a hotelaria. Depois, o mercado percebeu o poder de casas incríveis e que podem unir famílias a amigos — tanto que as casas mais procuradas são as com mais de dez quartos"

Quando a intenção do cliente brasileiro é comprar seu pedaço de chão "na Disney", ela pega o investidor pela mão, escolhe o terreno, ajuda com toda papelada, constrói a casa e a entrega decorada — muitas vezes um open house com direito a café da manhã ao lado do Mickey.

Vale o investimento? Juju põe na ponta do lápis: "Uma casa de nove quartos rende US$ 140 mil ao ano (cerca de R$ 824 mil), sendo 50% de despesas em geral. No pagamento, pode dar de 25% a 30 % de entrada e financiar o restante em 30 anos. A casa se paga no aluguel, pois raramente fica sem inquilino".