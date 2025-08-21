Imagina acordar dentro de uma cabine luxuosa, abrir a cortina e dar de cara com a calmaria do rio Amazonas. Ainda deitada na cama com lençóis macios, abro os olhos e vejo a floresta acordando, enquanto o navio-hotel Rio Negro Queen navega a 14 km/h, com a proposta de viagem para contemplar a natureza.

Não fossem as comunidades ribeirinhas às margens do rio e um barco ou outro em deslocamento que surge nas águas, a sensação seria de completo isolamento numa das maiores bacias hidrográficas do mundo.

O ponto inicial da viagem foi Parintins, de onde seguimos até a região do bairro da Ponta Negra, em Manaus. Localizada na margem direita do rio Amazonas, a cidade fica a cerca de 369 quilômetros da capital do Amazonas. Só é possível acessar o município, conhecido como Ilha da Magia, por via aérea ou fluvial. O voo dura cerca de 55 minutos e o trajeto de barco leva de oito a 30 horas, dependendo do tipo de embarcação.

O nosso trajeto levou cerca de 36 horas. Na viagem, o tempo passa devagar e a vista se perde diante da imensidão do rio, que parece nunca ter fim.

A embarcação navega em águas seguras, cercada de vegetação nas duas margens. Em uma das pausas no trajeto até Manaus, o mergulho nas águas quentes e escuras do rio Amazonas é revigorante.

À noite, o sol dá espaço ao vento forte. A única iluminação vem do céu: muitas estrelas brilhantes podem ser vistas enquanto nos deitamos em sofás na proa do navio. É o momento de respirar fundo.