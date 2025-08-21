Amazônia 5 estrelas

De Parintins a Manaus: como é desbravar a floresta e seus míticos rios a bordo de um navio-hotel de luxo

Beatriz Gomes e Eduarda Esteves De Parintins, Amazonas

Imagina acordar dentro de uma cabine luxuosa, abrir a cortina e dar de cara com a calmaria do rio Amazonas. Ainda deitada na cama com lençóis macios, abro os olhos e vejo a floresta acordando, enquanto o navio-hotel Rio Negro Queen navega a 14 km/h, com a proposta de viagem para contemplar a natureza.

Não fossem as comunidades ribeirinhas às margens do rio e um barco ou outro em deslocamento que surge nas águas, a sensação seria de completo isolamento numa das maiores bacias hidrográficas do mundo.

O ponto inicial da viagem foi Parintins, de onde seguimos até a região do bairro da Ponta Negra, em Manaus. Localizada na margem direita do rio Amazonas, a cidade fica a cerca de 369 quilômetros da capital do Amazonas. Só é possível acessar o município, conhecido como Ilha da Magia, por via aérea ou fluvial. O voo dura cerca de 55 minutos e o trajeto de barco leva de oito a 30 horas, dependendo do tipo de embarcação.

O nosso trajeto levou cerca de 36 horas. Na viagem, o tempo passa devagar e a vista se perde diante da imensidão do rio, que parece nunca ter fim.

A embarcação navega em águas seguras, cercada de vegetação nas duas margens. Em uma das pausas no trajeto até Manaus, o mergulho nas águas quentes e escuras do rio Amazonas é revigorante.

À noite, o sol dá espaço ao vento forte. A única iluminação vem do céu: muitas estrelas brilhantes podem ser vistas enquanto nos deitamos em sofás na proa do navio. É o momento de respirar fundo.

Festa na floresta

Na volta do Festival Folclórico de Parintins até Manaus a bordo do Rio Negro Queen, nos instalamos em um quarto duplo, com banheiro privativo, água quente e até televisão. Sol forte, muita vegetação e casas de ribeirinhos ao longo de diferentes trechos da nossa viagem são como cenas de filmes que vão passando pelo vidro que separa a cabine da parte externa do navio.

Mas um ponto de atenção: o vidro não é refletivo, ou seja, se a cortina ficasse aberta a todo momento, as pessoas do lado de fora poderiam visualizar completamente o que é feito lá dentro — inclusive no banheiro, com uma janela que também permite a visualização completa do lado externo.

De passagem pelas águas do rio Amazonas, vemos pequenas embarcações se aproximando, em uma região que o transporte hidroviário é a única opção.

Curiosos e à espera de pacotes com doações, os ribeirinhos emparelhavam as pequenas canoas com o navio e recebiam os itens dentro de sacos plásticos — principalmente frutas, que eram atirados no rio, prática tradicional na região amazônica.

Nossa viagem aconteceu um dia após o último dia do Festival de Parintins. Por isso, em determinados momentos era comum ver outros barcos fazendo o mesmo percurso, só que bem mais acelerados.

Essas embarcações são bem tradicionais na região e navegam com maior frequência durante o festival. Barcos enormes, equipados com redes e poltronas, e enfeitados com as cores vermelha, do boi Garantido, e azul, do boi Caprichoso.

Quando o resultado da competição foi divulgado, estávamos passando próximo ao distrito de Augusto Montenegro. De repente, o silêncio deu espaço para gritos de comemoração. Era o momento de festa na floresta. Nas caixas de som, a música era a mesma: "Eu te amo, boi de encanto. Boi raiz, boi do novo, boi da paixão".

O boi Garantido havia sido declarado campeão da edição de 2025. A poucos metros do nosso navio, os apoiadores do boi vermelho celebravam em outros barcos de transporte, mostrando bandeiras, itens de cor vermelha e acenando para nós.



Um hotel na água

O Rio Negro Queen pode acomodar até 30 pessoas por expedição, em 15 cabines, incluindo uma suíte presidencial com jacuzzi e sauna privativas. Cada quarto possui um banheiro privativo com água quente, sistema de ar-condicionado independente e vidros térmicos para uma vista externa fantástica.

O navio tem quatro andares, um lounge superior e uma área de bar com sofás, mesas e televisão. São 50 metros de comprimento, 10 metros de largura e um casco de aço capaz de navegar a menos de 1,5 metro de profundidade e transportar mais de duas semanas e meia de combustível e suprimentos.

Café da manhã, almoço, jantar, refeições especiais — como a paella amazônica, uma releitura do prato típico espanhol feita aqui com pirarucu e tucupi, caldo extraído da mandioca brava — são servidos em horários estabelecidos pela tripulação. Ao longo do dia, também há opções de quitutes e bebidas diversas.

Entre os clientes famosos que já passaram pelo navio estão Howard Schultz, ex-CEO da rede de cafeterias Starbucks, Donald Trump Jr., a apresentadora Ana Maria Braga, a banda Guns N'Roses, as seleções brasileiras de futebol feminina e masculina e Ana Botín, presidente do conselho do banco espanhol Santander.





O que fazer dentro do navio

Os clientes podem aproveitar a paisagem não apenas no quarto, mas também nas atividades disponibilizadas no hotel flutuante.

Uma das opções é tomar sol na parte superior do navio, com sofás e esteiras. Outras opções no mesmo local são duas jacuzzis que funcionam de dia e noite e dão uma visão panorâmica do rio. É uma possibilidade apreciar as águas e a natureza ao seu redor enquanto o tempo parece passar em outra velocidade.

Para quem gosta de aventura para além da contemplação, há pranchas onde você poderá praticar stand up paddle ou motos aquáticas para se deliciar nas águas do rio — o mergulho também é liberado.

Se preferir, também é possível se exercitar vendo a natureza na academia do navio. No mesmo espaço, há duas camisetas da Seleção Brasileira autografadas, uma pelo atacante Neymar e outra da jogadora Marta. Ambos deixaram o registro ao passarem pelo Rio Negro Queen.

Vinhos e coquetéis harmonizados pelo sommelier ficam disponíveis aos viajantes, assim como se deliciar com o menu feito pelo chef francês Roland Villard, que tem uma estrela Guia Michelin. Drinques dos mais variados tipos também podem ser consumidos no bar no último andar da embarcação.

Jantar amazônico à la Michelin

Os pratos mais curiosos que provamos do chef francês Roland Villard

Nossa/UOL

Formiga maniwara

A maniwara ou saúva que ferra é uma formiga de alaranjada muito utilizada na culinária indígena. Nesse prato, as formigas são cozidas com água e sal e servidas com creme branco -- uma única formiga vem na entrada. A textura é crocante.

Nossa/UOL

Caldo de piranha

O prato é servido acompanhado da cabeça de uma piranha, com uma torrada presa à boca. O caldo combina legumes, verduras e a carne do peixe. A receita, que une sabor e tradição, é muito comum nas mesas de famílias ribeirinhas.

Nossa/UOL

Costela de tambaqui

É uma ótima opção para quem ama um churrasco. Trata-se da parte mais nobre do peixe de carne saborosa e rica em proteínas. Ela é servida com aligot de cará roxo e molho de tucupi, além de jambu, uma planta nativa da região amazônica.

Quais os roteiros e quanto custa

A viagem na embarcação tem pacotes para pesca esportiva e ecoturismo, que podem incluir passeios e atividades, como a ida a comunidades locais, por exemplo.

Os interessados em passar sete noites realizando a pesca de tucunaré, um peixe presente nos rios da América do Sul, em especial do Brasil, e outras espécies, com tudo incluso na embarcação, precisam desembolsar US$ 14.650 (cerca de R$ 82 mil) para hospedagem em quarto individual ou US$ 9.750 (aproximadamente R$ 54 mil) por hóspede em quartos de ocupação dupla.

O roteiro, que ocorre entre setembro e fevereiro, contempla a saída e retorno a Manaus, com passagens pelas cidades de Barcelos e Santa Isabel, ambas no interior do Amazonas e localizadas no rio Negro. A pesca esportiva, salienta Leonardo Leão, empresário por trás do navio, é uma modalidade sustentável, já que o animal pescado é devolvido à natureza.

Já os roteiros de ecoturismo ocorrem fora do período de pesca e podem durar de um a 30 dias. Os valores variam porque depende do número de pessoas, época, roteiro escolhido pelos clientes e consumo de bebidas e atividades realizadas.

O capitão visionário

A embarcação pertence à Captain Peacock, empresa sediada no Texas, do empresário manauara Leonardo Leão. Ele contou que decidiu montar a base da companhia nos Estados Unidos, em 2004, devido à forte conexão dos americanos com a pesca esportiva. No Brasil, a empresa de turismo náutico opera por meio da afiliada, a Queen Amazônia, com sede em Manaus.

Leão é ex-piloto de avião. Ele trabalhou por muitos anos para a Varig. Mas quando a companhia aérea encerrou as operações no Brasil, percebeu que era o momento de explorar novos caminhos. Foi aí que começou a pilotar barcos e a apresentar a área para estrangeiros, que ele diz serem os maiores interessados em conhecer a região da Amazônia.

Em 2015, Leão começou a construir seu atual navio, o Rio Negro Queen, avaliado em R$ 42 milhões.

Eu era um desses brasileiros que não viajava no Brasil, que não conhecia a Amazônia, era piloto de avião e quando a Varig encerrou suas operações no Brasil, toda a minha turma foi voar na Ásia, e eu decidi seguir outro caminho"

No ramo náutico, começou alugando barcos e vendendo serviços para operadores americanos. Em 2010, disse que foi "abençoado" com o recorde de pesca do maior peixe tucunaré do mundo. Na verdade, foi um cliente deles que conseguiu esse recorde, mas o pescador permitiu que o feito fosse usado de forma comercial pelo dono do Rio Negro Queen. "Captain vem de capitão da aviação, e Peacock é o nome do tucunaré em inglês, Peacock Bass", explica.

O navio, projetado com a ajuda da filha de Leonardo, que é arquiteta, ficou pronto em um ano e oito meses e foi lançado oficialmente em 2018.

* A reportagem de Nossa se hospedou no navio voltando do Festival Folclórico de Parintins, a convite da Coca-Cola Brasil

