Quase seis horas da manhã. Pelo alto-falante da balsa que partiu na noite anterior de Nápoles, o comandante foi sucinto: "Stromboli!" Era a confirmação de que havíamos chegado ao destino mais setentrional do arquipélago das Eólias.

Ao lado de fora, dois espetáculos. O nascer do sol, colorindo dezenas de veleiros ancorados. Mais acima, a típica "saudação" da montanha: do alto de seus pouco mais de novecentos metros, nuvens de fumaça deslizavam para outros horizontes.

Lembra do termo erupção estromboliana? Foi justamente esse vulcão que inspirou tal denominação, caracterizada por explosões de média intensidade, seguidas por períodos de calmaria.

Das sete ilhas situadas no mar Tirreno, porção sul do Mediterrâneo, Stromboli e Vulcano são as únicas que insistem em não dormir. Lipari, Salina, Panarea, Filicudi e Alicudi permanecem silenciosas — pelo menos quanto à atividade dos vulcões.

Mar transparente, gastronomia irresistível, acolhimento local e artesanatos particulares encantam o visitante que se aventura nas terras do deus dos ventos (Éolo, segundo a mitologia grega).

Se você sofre mal-de-mar, basta fazer uso de alguma medicação para enjoo, já que o único acesso àquele Patrimônio Mundial da UNESCO é via marítima. Te digo: o esforço vale a pena!