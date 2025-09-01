As 'sete irmãs' da Itália

Praias escondidas, vulcões imponentes e simpáticas vilas paradas no tempo. Seja bem-vindo às ilhas Eólias

Marina Guedes Colaboração para Nossa, de Lipari, Itália

Quase seis horas da manhã. Pelo alto-falante da balsa que partiu na noite anterior de Nápoles, o comandante foi sucinto: "Stromboli!" Era a confirmação de que havíamos chegado ao destino mais setentrional do arquipélago das Eólias.

Ao lado de fora, dois espetáculos. O nascer do sol, colorindo dezenas de veleiros ancorados. Mais acima, a típica "saudação" da montanha: do alto de seus pouco mais de novecentos metros, nuvens de fumaça deslizavam para outros horizontes.

Lembra do termo erupção estromboliana? Foi justamente esse vulcão que inspirou tal denominação, caracterizada por explosões de média intensidade, seguidas por períodos de calmaria.

Das sete ilhas situadas no mar Tirreno, porção sul do Mediterrâneo, Stromboli e Vulcano são as únicas que insistem em não dormir. Lipari, Salina, Panarea, Filicudi e Alicudi permanecem silenciosas — pelo menos quanto à atividade dos vulcões.

Mar transparente, gastronomia irresistível, acolhimento local e artesanatos particulares encantam o visitante que se aventura nas terras do deus dos ventos (Éolo, segundo a mitologia grega).

Se você sofre mal-de-mar, basta fazer uso de alguma medicação para enjoo, já que o único acesso àquele Patrimônio Mundial da UNESCO é via marítima. Te digo: o esforço vale a pena!

Giro pelas águas

A melhor alternativa para percorrer as "sete irmãs" (referência carinhosa às ilhas) é alugar um barco ou participar de alguma excursão náutica. Como as distâncias são curtas, é possível apreciá-las em pouco mais de um dia. A pressa, porém, não combina com o ritmo desse paraíso italiano.

O ideal é fazer um passeio por dia, e assim ter a chance de descobrir tesouros. Um deles, a formação rochosa que emerge, verticalmente, nos arredores de Filicudi, denominada La Canna.

Perto dali, cavernas sobre o mar verde-esmeralda são cenários perfeitos para mergulhos, como a Grotta del Bue Marino. Na alta temporada, de julho a agosto, há grande chance de outras pessoas terem a mesma ideia que você. Por isso, prefira junho, com menos turistas e temperaturas convidativas, longe de qualquer excesso.

Tanto Lipari, a maior do grupo, como Salina, que vem na sequência em dimensão, também possuem curiosos atrativos naturais. No caso da primeira, as rochas de Faraglioni. Já a segunda, o arco Punta Perciato. Imperdíveis!

Panarea, a menor das sete irmãs

Aos que gostam de uma boa noite embalada por DJ e vista para o mar, Panarea é o destino perfeito. Durante o dia, um dos passeios tradicionais é ir de lancha ou barco de pequeno porte até as ilhas de pedra não habitadas: Lisca Bianca, Basiluzzo e Dattilo, todas muito próximas.

A semelhança com a arquitetura grega — manifestada nas casinhas brancas — dá um charme extra à menor ilha do arquipélago das Eólias. Preferência declarada entre os italianos nascidos em Milão, oferece praias protegidas e paisagens com mar turquesa, deslumbrantes!



Em terra firme

Não é preciso ser alpinista profissional ou escalador para chegar ao cume do Monte Fossa delle Felce (a 962 metros acima do nível do mar). Tampouco ao seu vizinho, Dei Porri (a 860 metros), ambos em Salina.

Como no verão os dias são longos, é recomendável iniciar qualquer passeio cedo, pois a maior parte do caminho é exposta ao sol.

Ainda naquela ilha — que os gregos chamavam de montanhas gêmeas — outro trecho de paisagem impressionante leva até a praia de Pollara, a oeste. Ali, cenas do premiado longa-metragem "O Carteiro e o Poeta" foram produzidas, no início dos anos noventa. Trata-se de uma extinta cratera, hoje coberta por vegetação, perfeita para contemplar o entardecer.

Em Stromboli e Vulcano há passeios guiados ao redor dos vulcões ativos, com limitações de acesso às crateras, por razões de segurança.

Em Lipari, além de inúmeras trilhas, o castelo homônimo, inserido em antiga cidade fortificada, faz parte do Museu Arqueológico — um mergulho na história, que remonta ao período Neolítico (4.000 aC).

Conservação e cinema

Fãs da sétima arte ou turismo de natureza têm 'desculpas' perfeitas para visitar duas ilhas

Fetival de documentários

O calendário das atividades culturais ganha reforço na temporada dos dias quentes. Em Salina, por exemplo, aos apreciadores da sétima arte existe o SalinaDocFest, um festival de documentários. É uma ótima oportunidade para, quem sabe, encontrar celebridades. A edição de 2025 recebeu o cineasta e roteirista dos Estados Unidos, Oliver Stone, além do ator britânico, Jeremy Irons.

Mergulho com propósito

Mas, se prefere desfrutar das belezas naturais, a praia de Scario, em Malfa, é palco de um projeto voltado à conservação marinha. Denominado SEATY, promove atividades como snorkel (mergulho em superfície), e diferentes interações com biólogos e especialistas locais, gratuitas. A ação foi desenvolvida pela ONG Worldrise, que também atua nas ilhas da Sardenha e costa da Sicília.

Criatividade local

Tanino Cincotta nasceu no povoado de Malfa. Hoje é conhecido como "Homem dos Peixes" ou "Olhos de Salina". Os apelidos estão diretamente ligados ao seu talento de transformar materiais que encontra nas praias e arredores — plástico, madeira e até (acredite!) restos de antena de televisão — em barcos, peixes e outros animais do universo marinho.

Suas peças decoram residências na Europa e já atravessaram o Atlântico, chegando ao Brasil. Durante o dia, quando não está em seu ateliê, cuja pequena via desemboca no mar, Tanino é visto em Santa Marina, maior município da ilha, em busca de matéria-prima para novas criações.

Cerâmicas coloridas na forma de azulejos ou em vasos são traços característicos da cultura siciliana. Muitas estão à venda em lojas ou compõem o interior de casas, restaurantes e hoteis do arquipélago.

Turistas, atentos, que transitam a pé pelas estreitas vias de Salina descobrem espécies não exatamente locais, como pinguins de madeira. Esculpidos pelo escritor e historiador Alberto Cervellera, enfeitam a recepção do Hotel Mercanti di Mare e a vitrine da loja Le Signorina. Prova quase viva do bom humor de moradores.

Buon appetito!

A gastronomia eoliana inclui iguarias tentadoras. Além de peixes — prioridade na dieta mediterrânea — não deixe de experimentar o pane cunzato: pão tostado com ingredientes que podem ser tomates, queijos, atum e alcaparras. Essas últimas, crescem livremente pelas ilhas.

Ao caminhar pelas vielas das ilhas, você certamente também encontrará grandes tábuas com vistosos tomates secando naturalmente ao sol. E depois provará os conhecidos tomates secos das Eólias em saladas, pratos e conservas.

O famoso brioche, pão levemente adocicado em formato de disco voador, também é muito apreciado durante o café da manhã ou ao final do dia. "Formigas", como eu, aceitam o incremento de sorvete dentro. Parece estranho? É quase a oitava maravilha!

Aos mais "conservadores", haverá sempre a alternativa de um café ou cappuccino, acompanhados de croissant (atenção, na Itália é chamado de cornetto) com creme, geleia ou sem recheio mesmo.

Quanto às bebidas, a opção alcoólica típica é a Malvasia, uva cultivada em larga escala pela região. De sabor levemente adocicado, tem consistência que lembra a tradicional portuguesa, mas de coloração bem mais clara.

O costume é saboreá-la com biscoitos crocantes de amêndoas, batizados cantucci — semelhante ao que é feito com o pão e manteiga, quando afundado no café com leite. Visualizou?

Há degustações em diferentes vinícolas pelas ilhas, como por exemplo, nas fazendas produtoras Hauner e Caravaglio, dentre outras marcas conhecidas.

Sol, sal e simpatia

A combinação entre o delicioso sabor do pane cunzato e a paisagem típica de um clássico romance ao mar — com final de tarde com o céu nas cores violeta-degradê — fazem do povoado de Língua, em Salina, particular. Beirando os noventa anos, Alfredo, que empresta o nome ao restaurante mais tradicional por ali, impressiona pela simpatia e acolhimento.

A cada pessoa que chega para sentar-se nas cadeiras que combinam com a paisagem, ele faz questão de interagir, conhecer a origem e verificar como está o serviço. O estabelecimento é administrado por toda sua família, que multiplica a simpatia local. Após almoçar ou jantar, vale a pena caminhar até o farol, ao lado do Lagueto de Língua, que no passado servia para a extração de sal — daí o nome da ilha.

Como viajar pelas Eólias

As empresas Liberty Lines e Siremar (Caronte Tourist) fazem viagens de Nápoles ou Milazzo com destino às Eólias.

De Nápoles, o deslocamento demora, em média, doze horas. Essa modalidade permite viajar a pé ou transportar o carro junto.

Vale lembrar que, uma vez no arquipélago, o veículo será de pouca utilidade. Ao desembarcar, há diversas ofertas de aluguel de moto, bicicleta elétrica ou tradicional — perfeitas para as ruas estreitas e belas paisagens.

Outra alternativa mais rápida, em torno de seis horas partindo de Nápoles, é o aliscafo (hidrofólio), somente para passageiros. Por fim, com partida de Milazzo, já na Sicília, a viagem leva em torno de quatro horas, em balsa.

Marina Guedes/UOL

Bas Van Breukelen/Unsplash

Design: Kiki Tohmé; Edição: Eduardo Burckhardt; Fotografias: Marina Guedes, com fotos adicionais de Adobe Stock; Reportagem: Marina Guedes;

