Maior feriado e até banco são atrações da Coreia do Norte reaberta a turistas

Descontentamento chinês?

A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 para impedir a propagação do coronavírus e, posteriormente, fortaleceu as defesas ao longo de sua fronteira norte com a China para impedir que seus próprios cidadãos entrassem novamente no país, de forma ilegal.

Desde então, Pyongyang reabriu a fronteira para parte do comércio e delegações oficiais, e no ano passado permitiu a entrada de turistas russos pela primeira vez desde a pandemia.

O envio por parte da Coreia do Norte de armamentos e soldados em apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia pode não ter agradado à China.

As ações de Pyongyang estão "desestabilizando não apenas a região do Nordeste Asiático, mas também a Europa", disse Lee Dong-gyu, pesquisador do Instituto de Políticas Asan, à AFP.

"Do ponto de vista da China, as ações da Coreia do Norte podem impactar negativamente suas relações com os EUA ou países europeus, bem como sua recuperação econômica. Por isso, a China parece estar pressionando sutilmente a Coreia do Norte."