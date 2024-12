Jogar na loteria e passear pelas luzes: Natal de Madri encanta brasileiros

Seguindo caminho

Já na Gran Vía, a avenida mais emblemática da capital espanhola, a reportagem encontra uma família de paraenses que está viajando por Madri. Taís Resende e João Paulo Cavalléro, que são empresários, e os filhos dos dois: João Paulo e João Davi.

O empresário também se diz impressionado positivamente. Por um lado, com a preparação que a cidade de Madri teve para as datas festivas e, por outro, com a hospitalidade dos espanhóis.

Já Taís demonstra o desejo de registrar as boas lembranças que está colecionando na decoração do ano que vem. Maravilhada com um mercadinho natalino onde comprou alguns souvenirs, ela espera que, no próximo natal, a árvore da família possa estar enfeitada com itens levados de Madri.

O mercadinho que a família conheceu foi o da Plaza Mayor, que representa uma das maiores tradições natalinas de Madri. Aberto, em 2024, desde o dia 28 de novembro até o dia 31 de dezembro, ele tem 104 bancas diferentes, chamadas aqui na Espanha de "casetas".