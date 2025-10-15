Entre turistas dos EUA, Rio supera Caribe para passar Natal e Réveillon

O Rio de Janeiro é o destino mais buscado no Google para as festas de Natal e Ano-Novo por turistas internacionais para voos com partida de aeroportos dos EUA, revelou um levantamento feito pela plataforma divulgado em setembro.
A análise foi baseada nos incrementos em busca ano a ano para o período de 21 de dezembro a 4 de janeiro, período em que nenhuma outra cidade é mais procurada pelos viajantes do que a capital fluminense.
Para a revista especializada americana Travel and Leisure, o motivo do sucesso do Rio está em suas famosas praias, mais de 300 trilhas e "joias culturais", além do típico tempo ensolarado do fim de ano —um incentivo que parece estar por trás das outras opções muito cobiçadas pelos turistas. Conheça o top 10 internacional mais buscado para as festas de 2025:
1. Rio de Janeiro, no Brasil
2. Santa Lúcia, no Caribe
3. Marrakesh, no Marrocos
4. Tel Aviv, em Israel
5. Curaçao, no Caribe (parte do Reino dos Países Baixos)
6. Belize, no Caribe
7. Aruba, no Caribe (parte do Reino dos Países Baixos)
8. Barbados, no Caribe
9. Punta Cana, na República Dominicana
10. Ilhas Cayman, no Caribe (território ultramarino britânico)
Como economizar nos voos de fim de ano?
O Google ainda analisou qual é o melhor período para garantir sua passagem aérea para viajar durante as festas e gastar menos, de acordo com dados agregados no buscador nos últimos quatro anos.
Para quem vai voar apenas dentro dos EUA, o ideal é comprar o bilhete 39 dias antes da data de partida, mas é possível encontrar bons preços com 23 a 51 dias de antecedência;
Voos internacionais em geral: menores preços são achados 49 dias antes da decolagem;
Viagens para a Europa: quem quer um voo saindo dos EUA para o Velho Continente deve reservar o bilhete 48 dias antes;
Viagens para o México ou Caribe: os menores preços podem ser encontrados 50 dias antes da partida de um aeroporto dos EUA, mas há boas ofertas com 26 a 79 dias de antecedência;
Viagens de Natal: quem pretende voar na semana do dia 25 deve encontrar melhores preços 51 dias antes, ou no intervalo entre de 32 a 73 dias anteriores à viagem. Ou seja, pechinchas começam em outubro até o meio de novembro.
Em que dia da semana devo viajar?
Voar de segunda a quarta-feira costuma ser 13% mais barato do que no fim de semana. Optar por uma escala acaba barateando o custo em cerca de 22% em relação ao de um bilhete sem escalas. A terça-feira é o dia mais barato da semana e o domingo é o mais caro.
