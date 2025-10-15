Entre turistas dos EUA, Rio supera Caribe para passar Natal e Réveillon

O Rio de Janeiro é o destino mais buscado no Google para as festas de Natal e Ano-Novo por turistas internacionais para voos com partida de aeroportos dos EUA, revelou um levantamento feito pela plataforma divulgado em setembro.

A análise foi baseada nos incrementos em busca ano a ano para o período de 21 de dezembro a 4 de janeiro, período em que nenhuma outra cidade é mais procurada pelos viajantes do que a capital fluminense.

Para a revista especializada americana Travel and Leisure, o motivo do sucesso do Rio está em suas famosas praias, mais de 300 trilhas e "joias culturais", além do típico tempo ensolarado do fim de ano —um incentivo que parece estar por trás das outras opções muito cobiçadas pelos turistas. Conheça o top 10 internacional mais buscado para as festas de 2025: