NossaUOL
Assine UOL
Nossa Viagem

Entre turistas dos EUA, Rio supera Caribe para passar Natal e Réveillon

Colaboração para Nossa
Queima de fogos no Réveillon em Copacabana, no Rio
Queima de fogos no Réveillon em Copacabana, no Rio Imagem: Fernando Maia/Riotur

O Rio de Janeiro é o destino mais buscado no Google para as festas de Natal e Ano-Novo por turistas internacionais para voos com partida de aeroportos dos EUA, revelou um levantamento feito pela plataforma divulgado em setembro.

A análise foi baseada nos incrementos em busca ano a ano para o período de 21 de dezembro a 4 de janeiro, período em que nenhuma outra cidade é mais procurada pelos viajantes do que a capital fluminense.

Para a revista especializada americana Travel and Leisure, o motivo do sucesso do Rio está em suas famosas praias, mais de 300 trilhas e "joias culturais", além do típico tempo ensolarado do fim de ano —um incentivo que parece estar por trás das outras opções muito cobiçadas pelos turistas. Conheça o top 10 internacional mais buscado para as festas de 2025:

1. Rio de Janeiro, no Brasil

Vista aérea do Rio de Janeiro com o Cristo Redentor (à esquerda), Corcovado, Botafogo, Flamengo e centro em destaque, além do Pão de Açúcar
Vista aérea do Rio de Janeiro com o Cristo Redentor (à esquerda), Corcovado, Botafogo, Flamengo e centro em destaque, além do Pão de Açúcar Imagem: microgen/Getty Images/iStockphoto

2. Santa Lúcia, no Caribe

Santa Lúcia
Santa Lúcia Imagem: Divulgação/Anse Chastenet

3. Marrakesh, no Marrocos

Marrakesh, no Marrocos
Marrakesh, no Marrocos Imagem: Martin Silva Cosentino/Getty Images/iStockphoto
Continua após a publicidade

4. Tel Aviv, em Israel

Tel Aviv, em Israel
Tel Aviv, em Israel Imagem: Joel Carillet/Getty Images

5. Curaçao, no Caribe (parte do Reino dos Países Baixos)

Willemstad, em Curaçao
Willemstad, em Curaçao Imagem: Visit Curaçao

6. Belize, no Caribe

Placencia, Belize
Placencia, Belize Imagem: Getty Images/iStockphoto
Continua após a publicidade

7. Aruba, no Caribe (parte do Reino dos Países Baixos)

Aruba
Aruba Imagem: Divulgação

8. Barbados, no Caribe

Barbados
Barbados Imagem: Getty Images

9. Punta Cana, na República Dominicana

Punta Cana, na República Dominicana
Punta Cana, na República Dominicana Imagem: Getty Images/iStockphoto
Continua após a publicidade

10. Ilhas Cayman, no Caribe (território ultramarino britânico)

Praia nas Ilhas Cayman
Praia nas Ilhas Cayman Imagem: Divulgação

Como economizar nos voos de fim de ano?

O Google ainda analisou qual é o melhor período para garantir sua passagem aérea para viajar durante as festas e gastar menos, de acordo com dados agregados no buscador nos últimos quatro anos.

Para quem vai voar apenas dentro dos EUA, o ideal é comprar o bilhete 39 dias antes da data de partida, mas é possível encontrar bons preços com 23 a 51 dias de antecedência;

Voos internacionais em geral: menores preços são achados 49 dias antes da decolagem;

Continua após a publicidade

Viagens para a Europa: quem quer um voo saindo dos EUA para o Velho Continente deve reservar o bilhete 48 dias antes;

Viagens para o México ou Caribe: os menores preços podem ser encontrados 50 dias antes da partida de um aeroporto dos EUA, mas há boas ofertas com 26 a 79 dias de antecedência;

Viagens de Natal: quem pretende voar na semana do dia 25 deve encontrar melhores preços 51 dias antes, ou no intervalo entre de 32 a 73 dias anteriores à viagem. Ou seja, pechinchas começam em outubro até o meio de novembro.

Em que dia da semana devo viajar?

Voar de segunda a quarta-feira costuma ser 13% mais barato do que no fim de semana. Optar por uma escala acaba barateando o custo em cerca de 22% em relação ao de um bilhete sem escalas. A terça-feira é o dia mais barato da semana e o domingo é o mais caro.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.