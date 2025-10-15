Preguiça ou sinal de dor? Como saber se o seu pet está sofrendo

Você já viu seu cachorro quieto demais ou o gato escondido debaixo da cama e ficou se perguntando se é apenas preguiça ou sinal de que algo está errado? Essa dúvida é mais comum do que parece. Afinal, cães e gatos não falam a nossa língua, mas comunicam desconforto por meio de gestos, expressões e hábitos sutis.

Em muitos casos, o sofrimento animal se manifesta de forma silenciosa. Dormir demais, evitar carinhos que antes eram bem-vindos ou demonstrar pouco interesse por brinquedos e comida podem ser indícios de dor física, estresse ou até depressão.

Sinais de sofrimento em cães

Nos cães, a dor costuma se manifestar por mudanças corporais e comportamentais visíveis. Eles podem andar mais devagar, tropeçar nas escadas ou relutar em correr e pular. A postura arqueada, a lambida insistente em uma área específica do corpo e o isolamento repentino também indicam que algo não vai bem.