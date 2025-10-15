Por que o tacacá de Belém virou febre no Brasil (não é só pela música)

"Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa", canta a paraense Joelma na música "Voando pro Pará", de 2016. Com a popularização da canção no país inteiro, o prato citado no verso também ganhou fama.
Afinal, quem nunca ficou com vontade de saber qual é o sabor do tacacá, prato tão comum em Belém e que representa o sabor da culinária originalmente brasileira. Mas, que por outro lado, não é consumido em outras regiões do país.
"O tacacá é absurdamente popular no Norte do país há décadas, mas ele vem ganhando notoriedade no Brasil — e não só por conta da música da Joelma.", explica a cozinheira e belenense Marina Cabral, participante da primeira edição do reality 'Chefe de Alto Nível'.
Nos últimos anos, a Amazônia como um todo, vem crescendo, não só no cenário nacional, mas também internacionalmente. Vem daí o interesse dos brasileiros pelo tacacá.
A gente come caviar, trufa, fígado de ganso, mas precisa provar o que é nosso, brasileiro. Marina Cabral
Para ela, não são necessárias desculpas para tomar tacacá, ele só precisa estar muito quente. "É curioso porque faz muito calor na Amazônia, mesmo assim a gente toma tacacá quente, morno não dá."
Quando o sol começa esfriar, como os paraenses dizem, é hora de sair procurando pela barraquinha de tacacá mais próxima. Depois das 17h, é o horário ideal e cultural para tomar um tacacá.
"O tacacá é uma comida genuinamente brasileira. A gente chama de exótico o que, na verdade, é nosso. Ele representa a Amazônia.", completa Marina Cabral, que também é proprietária de uma distribuidora de produtos alimentícios amazônicos.
Nos restaurantes do Pará, o tacacá costuma ser servido em porções menores, como entrada. Mas nas ruas de Belém, ele é uma refeição completa, servida em cuias grandes, para ficar satisfeito. Entre um restaurante e um carrinho de rua, a receita do tacacá permanece a mesma: tucupi, jambu, goma e camarão.
A gente toma tacacá, não come. Ele é servido em uma cuia, um utensílio indígena. Você não usa talher, toma o caldo e come o camarão e o jambu com as mãos. Marina Cabral
Se você mora em Belém e ainda não conhece esses lugares, ou se você está viajando e quer experimentar o prato pela primeira vez, esses são os lugares com os melhores tacacás de Belém, segundo a Chef Marina Cabral.
Os melhores tacacás de Belém do Pará:
Barraca da Fafá
Quem frequenta, não troca! Até Fafá de Belém é cliente fiel na barrada de outra Fafá. Feito com muito amor, aqui o tacacá não é só comida, mas sim, tradição! São décadas de existência na Rua Treze de Maio, em Campina, em frente às Lojas Americanas.
Ficou com água na boca, saiba mais: @barracafafa
Tacacá da Dona Maria:
Um clássico de Belém, escolha perfeita para quem gosta de um tacacá com tucupi levemente adocicado. Característica que pode agradar o paladar de quem não está acostumado com a culinária amazônica. Tão tradicional que não pode ser encontrado no Instagram, somente na barraca da Av. Nazaré, 902, em frente ao Colégio Nazaré.
Tacacá do Renato
Em quatro endereços diferentes de Belém, o Tacacá do Renato é uma ótima pedida para quem quer ir a uma lanchonete e, ao mesmo tempo, não deixar o tucupi com camarão de lado. Lá é possível encontrar todos os pratos tradicionais da culinária nortistas, como: Vatapá, Carurú, Maniçoba, Pato no Tucupi e o famoso Tacacá.
Para descobrir qual unidade está mais próxima de você, confira: @tacacadorenato
Tacacá da Flávia
Eleito pela Veja Belém/Comer&Beber o melhor Tacacá de Belém em 2025/2026, o prato paraense custa R$28,00 no carrinho da Flávia. Famoso por ser bem servido, pode ser encontrado em dois endereços: Av. Pedro Miranda na esquina com a Rua Timbó e na Av. Rômulo Maiorana, esquina com a Rua Mauriti.
Saiba mais sobre esse tacacá premiado: @tacacadaflavia
Tacacá da Vileta
No fim das festividades do Círio de Nazaré, quando todos os restaurantes e barraquinhas de Belém já fecharam as portas, o Tacacá da Vileta permanece aberto, até às 23h30. Mantendo uma receita familiar, que passa de geração em geração, esse tacacá também é premiado. Este ano, ele ficou em segundo lugar na categoria melhor Tacacá de Belém, no Festival Estrela Azul, promovido pelo Diário do Pará.
Em dois endereços: Av. Duque de Caxias, 712, no bairro Marco e Food Truck na Av. Centenário, esquina com a Av. Coronel Brito, no Mangueirão.
Antes daquela festa madrugada adentro, passa lá: @tacacadaviletaoficial
E, depois de experimentar esse prato típico paraense em um dos lugares recomendados pela Chef de Alto Nível, que tal voltar aqui e deixar a sua opinião?
