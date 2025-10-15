Por que o tacacá de Belém virou febre no Brasil (não é só pela música)

Nos últimos anos, a Amazônia como um todo, vem crescendo, não só no cenário nacional, mas também internacionalmente. Vem daí o interesse dos brasileiros pelo tacacá.

A gente come caviar, trufa, fígado de ganso, mas precisa provar o que é nosso, brasileiro. Marina Cabral

Para ela, não são necessárias desculpas para tomar tacacá, ele só precisa estar muito quente. "É curioso porque faz muito calor na Amazônia, mesmo assim a gente toma tacacá quente, morno não dá."

Quando o sol começa esfriar, como os paraenses dizem, é hora de sair procurando pela barraquinha de tacacá mais próxima. Depois das 17h, é o horário ideal e cultural para tomar um tacacá.

"O tacacá é uma comida genuinamente brasileira. A gente chama de exótico o que, na verdade, é nosso. Ele representa a Amazônia.", completa Marina Cabral, que também é proprietária de uma distribuidora de produtos alimentícios amazônicos.

Nos restaurantes do Pará, o tacacá costuma ser servido em porções menores, como entrada. Mas nas ruas de Belém, ele é uma refeição completa, servida em cuias grandes, para ficar satisfeito. Entre um restaurante e um carrinho de rua, a receita do tacacá permanece a mesma: tucupi, jambu, goma e camarão.