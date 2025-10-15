Casal desbrava litoral de carro e descobre paraísos secretos entre SP e RJ

Anderson Spinelli e Andrea Lyra não tiram férias há 10 anos. Toda viagem que fazem juntos é a trabalho — mas é claro que é "bem melhor do que a época que ficava no escritório", completa Dea, como Andrea é conhecida.
Com 2 milhões de seguidores no Instagram, Andy e Dea, o casal por trás do perfil @destinosimperdiveis, são especialistas em mostrar destinos paradisíacos ao redor do mundo. Mas, desta vez, trocaram os voos internacionais por uma road trip de mil quilômetros a bordo de um carro híbrido.
Integrantes do time de criadores de conteúdo do Squad Nossa, o casal transformou a sua jornada de carro — que passou por Ilhabela, Ubatuba, Trindade, Paraty, Angra dos Reis e Ilha Grande — em um programa que estreia amanhã (16) no perfil de Nossa no YouTube. A proposta foi testar a autonomia do carro e mostrar que dá para explorar destinos de tirar o fôlego de forma mais sustentável.
Foi super desafiador, mas também incrível, com muita conexão com a natureza e a certeza de que precisamos dar um olhar diferente para o nosso país. A gente tem coisas aqui que não existem em nenhum outro lugar e não valorizamos como deveríamos".Dea.
Hobby que virou profissão
A história do Destinos Imperdíveis começou em 2012, quando o termo "influenciador digital" ainda nem existia. Formado em publicidade, Andy criou despretensiosamente um perfil no Instagram para compartilhar fotos e dicas de viagem.
O que era passatempo cresceu rapidamente. Em 2015, o perfil já tinha mais de 300 mil seguidores e os convites de marcas começaram a aparecer. Foi então que Andy vendeu sua parte em uma agência de desenvolvimento de aplicativos que havia fundado e passou a se dedicar integralmente ao Destinos Imperdíveis. "Foi nesse momento que o que era um hobby virou uma profissão, com demandas muito maiores, gestão de equipe", explica ele.
Treze anos depois, o objetivo permanece o mesmo: ajudar as pessoas com dicas de diversos destinos pelo mundo. "Com nosso trabalho, queremos inspirar as pessoas a viajarem mais e melhor. Viagem é muito mais do que conhecer apenas os pontos turísticos de um destino: é se autoconhecer, se aprofundar em novas culturas, aprender novos idiomas", diz Andy.
O que mudou mesmo foi o formato, que acompanhou a virada das redes. Se antes eles só postava uma foto com dicas na legenda, hoje, com a era dos vídeos, as imagens feitas de drone são o diferencial do conteúdo do casal.
Queremos levar as pessoas a viajarem conosco, nem que seja pela tela do celular, e provar que viajar é investimento, não só gasto. Andy
Quando o projeto ganhou uma parceira
Dea entrou na história em 2016, mas não do jeito que se imagina. Ela trabalhava no marketing de um resort, em Goiás, e era responsável por acompanhar influenciadores convidados a conhecer o local. Foi assim que conheceu Andy — primeiro veio a amizade, que depois virou romance e parceria profissional.
Com experiência em marketing, por anos Dea ajudou Andy na parte comercial do Destinos Imperdíveis, enquanto ainda trabalhava em outras empresas. Mas o ponto de virada foi na pandemia, após um burnout: "Ele me chamou para trabalhar exclusivamente com ele, com toda essa parte de planejamento estratégico, comercial, contato com os clientes, e eu assumi isso integralmente".
Daí em diante, não houve mais folga. Ao contrário do que pode parecer nas fotos perfeitas do Instagram, a vida de influenciador de viagem é um trabalho intenso. "O tempo todo minha preocupação é: estou gravando bem, estou gravando o melhor ângulo, como é que está a luz, quanto tempo de gravação eu já tenho, tem bateria nos equipamentos", explica Dea.
A única pausa acontece no avião de volta para casa. "A gente só para de olhar como trabalho na hora que a gente pega o avião e volta para casa. Mas, ali paramos o trabalho de produzir conteúdo e começamos o de editar os materiais", conta Dea.
Road trip sustentável pelo litoral azul
Mas foi ao gravarem o programa MIL KM que eles viveram uma de suas experiências mais desafiadoras: uma road trip litorânea no comecinho de julho, com frio e, sobretudo, chuva — muita chuva.
Nesse projeto, que estreia amanhã em Nossa, o canal de lifestyle do UOL, o casal testou a autonomia de um veículo eletrificado, que promete rodar 1.000 km sem necessidade de recarga. O roteiro de 15 dias pelo litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro incluiu passeios de lancha para ilhas paradisíacas, mergulhos em piscinas naturais, caminhadas por centros históricos e visitas a cachoeiras.
O esforço compensou.
Muitas vezes as pessoas vão pra fora do Brasil pra procurar certas belezas naturais e olha o que temos no nosso país, tão pouco divulgado, tão mal divulgado. A gente viu coisas nessa viagem que nunca viu fora do Brasil" Dea Lyra
