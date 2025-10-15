Casal desbrava litoral de carro e descobre paraísos secretos entre SP e RJ

Treze anos depois, o objetivo permanece o mesmo: ajudar as pessoas com dicas de diversos destinos pelo mundo. "Com nosso trabalho, queremos inspirar as pessoas a viajarem mais e melhor. Viagem é muito mais do que conhecer apenas os pontos turísticos de um destino: é se autoconhecer, se aprofundar em novas culturas, aprender novos idiomas", diz Andy.

O que mudou mesmo foi o formato, que acompanhou a virada das redes. Se antes eles só postava uma foto com dicas na legenda, hoje, com a era dos vídeos, as imagens feitas de drone são o diferencial do conteúdo do casal.

Queremos levar as pessoas a viajarem conosco, nem que seja pela tela do celular, e provar que viajar é investimento, não só gasto. Andy

Quando o projeto ganhou uma parceira

Dea entrou na história em 2016, mas não do jeito que se imagina. Ela trabalhava no marketing de um resort, em Goiás, e era responsável por acompanhar influenciadores convidados a conhecer o local. Foi assim que conheceu Andy — primeiro veio a amizade, que depois virou romance e parceria profissional.

Com experiência em marketing, por anos Dea ajudou Andy na parte comercial do Destinos Imperdíveis, enquanto ainda trabalhava em outras empresas. Mas o ponto de virada foi na pandemia, após um burnout: "Ele me chamou para trabalhar exclusivamente com ele, com toda essa parte de planejamento estratégico, comercial, contato com os clientes, e eu assumi isso integralmente".