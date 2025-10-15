'De família' ou por paixão, comida italiana conquista Bahia, Minas e Goiás

Há comida italiana no Brasil fora de São Paulo? Sim e com as mais variadas referências. Ainda que muito dessa culinária seja herança de nonnos e nonnas com histórias dignas de "Terra Nostra", as delícias da "Bota" já se espalham por Bahia, Minas Gerais e Goiás nas mãos de chefs e referências diversas.

Foi assim, por exemplo, que o chef Rafa Costa e Silva, do Lasai, construiu o cardápio do novíssimo Bonaccia Osteria (@bonacciaosteria), em Petrópolis, como conta em entrevista a Nossa.

Mas ele não está só. É hora de ver um tanto de tarantela de Norte a Sul do Brasil.