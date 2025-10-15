'De família' ou por paixão, comida italiana conquista Bahia, Minas e Goiás

Há comida italiana no Brasil fora de São Paulo? Sim e com as mais variadas referências. Ainda que muito dessa culinária seja herança de nonnos e nonnas com histórias dignas de "Terra Nostra", as delícias da "Bota" já se espalham por Bahia, Minas Gerais e Goiás nas mãos de chefs e referências diversas.
Foi assim, por exemplo, que o chef Rafa Costa e Silva, do Lasai, construiu o cardápio do novíssimo Bonaccia Osteria (@bonacciaosteria), em Petrópolis, como conta em entrevista a Nossa.
Mas ele não está só. É hora de ver um tanto de tarantela de Norte a Sul do Brasil.
Bahia italiana
Dono do famoso Origem, do Orí e também do Segreto Ristorantino (@segretoristorantino), o chef Fabricio Lemos, por exemplo, sabe que tem alguma ascendência por parte do avô materno, mas seu gosto pela comida italiana veio... nos Estados Unidos.
"Quando eu cheguei lá, em 1998, eu tinha acabado de finalizar o ensino médio, precisava sobreviver por lá e fui lavar prato num restaurante italiano por três anos", conta.
Depois de migrar para a cozinha, conquistou a área de massa e chegou a supervisor. Em seguida, foi estudar, se aperfeiçoar, se formou e o estágio aconteceu em mais um italiano e depois ainda pousou em um terceiro italiano.
Foi o destino que fez isso comigo, não foi caso pensado. Quando eu ia ver, estava num italiano outra vez. Aí não teve como não me apaixonar.
O que mais encanta o chef é a simplicidade ("ali, cada ingrediente 'fala' dentro da sua composição, do prato"), mas também o carinho pelo produto, sua qualidade e frescor.
As técnicas, aprendidas em sua saga pelos ítalo-americanos, também fascinam. Desde a variedade de massas, até a cocção - "são longas, demoradas, para garantir um sabor melhor num bom pomodoro, por exemplo".
Se for pra escolher um favorito, Fabrício não hesita: linguine ou espaguete com frutos do mar. "É a minha favorita também porque foi o primeiro prato que eu aprendi a fazer na cozinha", relembra.
Ainda que seja filho de culinária marcante, como é a baiana, o chef acredita que há influência italiana em todo o Brasil. E ele leva isso aos seus restaurantes.
No Segreto eu quis trazer a autenticidade e a simplicidade da gastronomia italiana. No Orí, por exemplo, eu faço o ravioli de vatapá. No Origem, no menu novo - Recôncavo - eu faço o agnolotti com recheio de maniçoba, conta.
Itália de Minas
Em Minas, também há um tanto de Itália. E essa é a toada de Yves Saliba, que abriu em abril de 2024 o Cucina di Pastaio (@pastaiobh), dedicado exclusivamente a massas frescas.
Sem laços familiares com o país europeu - "nem de longe" - o chef acredita que a culinária libanesa (origem da sua família), a mineira e a italiana têm muito em comum.
Principalmente, no respeito ao ingrediente, ao tempo e à dedicação. Acho que foi por isso que me identifiquei tanto com a cozinha italiana, conta.
Seu primeiro contato com ela aconteceu como a de muitos brasileiros: receitas como macarrão com feijão, macarronese, salada fria de macarrão parafuso, espaguete alho e óleo e molho de tomate com urucum para deixá-lo mais vermelho eram comuns na mesa.
Em 2017, o chef viajou para a Itália para trabalhar no estrelado Villa D'Amelia, restaurante com uma estrela Michelin localizado em Benevello.
"Só fui conhecer massa al dente quando já era cozinheiro profissional", conta.
E não só o ponto da massa, mas também a filosofia por trás do tempo, disponibilidade e respeito que a Itália tem por sua comida.
Nenhuma nonna começa a cozinhar para a família duas horas antes do almoço. Ela começa às seis da manhã, no dia anterior. Ela começa com a preocupação em ter os ingredientes básicos cultivados na própria horta. O mundo pode estar acabando, mas a nonna vai preparar o seu nhoque como se nada estivesse acontecendo, diz.
Apaixonado por alho e óleo, Yves até tentou colocá-lo no Cucina di Pastaio, "mas era um dos pratos que menos vendia na casa", entrega.
Quando fui morar na Itália e provei o verdadeiro alho e óleo, meu mundo caiu. Eu me perguntava como três ingredientes tão básicos podiam resultar em algo tão perfumado e envolvente. Acabou se tornando meu prato favorito da vida, daqueles que eu escolheria para o meu último dia, declara.
Para o chef, Itália e Minas não estão tão distantes assim. E se unem ao redor da mesa, em respeito ao ingrediente, ao tempo e ao ato de reunir a família em torno da cozinha. "O modo de cozinhar mineiro é muito parecido com o italiano, mas com os ingredientes locais: frango, galinha, porco", acredita.
No Pastaio, diz o chef, se a ideia é abundância, picância, alho ou manjericão, elas são usadas sem restrição.
É a cozinha italiana como ela é: sem firulas, sem empratamentos elaborados, sem pinça. Sai da frigideira direto para o prato. A cozinha italiana é rebelde, não foi feita para ser bonita, mas para emocionar.
Goiás à italiana
Bisneto de um italiano de Luca que se estabeleceu em Goiás no começo do século 20, Ian Baiocchi se apaixonou pela cozinha através das receitas da avó e da mãe.
Após andanças pelo mundo, entre São Paulo e País Basco, abriu sua primeira casa (Íz Resturante), em 2015, e dois anos depois veio a vez de resgatar a história e a memória dos sabores italianos de sua avó Colombina no 1929 Trattoria Moderna.
Tia Carmela, irmã mais velha do meu bisavô, era madrinha da minha avó e estava sempre presente no cotidiano da casa deles e tinha a tarefa de ensinar a arte da cozinha de Luca. Assim, minha avó Colombina aprendeu por ser a filha mais velha e, para que a sim, repassasses para suas futuras filhas a arte da cozinha italiana. Era uma condição inegociável para honrar a manutenção da tradição da família Baiocchi, conta.
Para chef, a relação familiar criou suas primeiras memórias gustativas.
"Sempre, a qualquer hora do dia, as conversas eram em torno da comida. A visita poderia chegar às 8 que no mínimo um enroladinho de queijo e café passado na hora tinha. Se esperasse um pouco, até um bife no pão saía. Se o café delongasse, logo daria pra sentir o refogado do preparo do almoço", lembra.
E entrega:
No íntimo, ainda faço a comida que agradaria a ela. E sim, às vezes me pego pensando sobre como ela reagiria a cada garfada.
Sem segredos, Colombina gostava de ensinar e quem quisesse aprender, aprendia. "Cozinhar juntos também foi fundamental, e ela me deixava mexer a panela, acredite."
Ian não dispensa uma macarronada com carne de paleta. E na Trattoria, o prato entrou como o nome a "Macarronada da minha avó", com massa fresca do dia, carne de panela, queijo curado e bastante salsinha.
A essência de sabor é fiel ao que ela fazia, com um ou outro apuro técnico moderno, mas que não atrapalha. O prato segue como um dos mais vendidos afirma.
