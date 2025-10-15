Cortar unhas do pet não precisa ser difícil: veja como fazer corretamente

Você já reparou no som das patinhas do seu pet batendo no chão? Quando esse "tique-taque" começa a ficar constante, é sinal de que as unhas estão compridas demais.
Embora pareça um cuidado simples, mantê-las aparadas é essencial para a saúde e o bem-estar de cães e gatos, e o melhor: com um pouco de paciência e as ferramentas certas, dá para fazer isso em casa com total segurança.
Muitos tutores têm receio de machucar o animal, mas o segredo está em criar um ambiente tranquilo, usar instrumentos adequados e respeitar os limites do pet. Cortar as unhas com regularidade evita dores ao caminhar, lesões nas patinhas e até problemas de postura.
Além disso, impede que unhas grandes se quebrem ou enrosquem em tapetes e tecidos, o que pode causar ferimentos dolorosos. A seguir, entenda o que você precisa para deixar essa tarefa mais simples e como transformar o momento do corte em um cuidado tranquilo:
Ferramentas certas
O corte das unhas deve ser feito sempre com instrumentos próprios para pets, já que o formato e a espessura das unhas de cães e gatos são diferentes das humanas. As principais opções são:
- Tesourinhas específicas para cães e gatos de pequeno porte;
- Alicates com limitador, ideais para cães maiores;
- Lixas ou dremel, que desgastam a unha aos poucos e são perfeitos para pets ansiosos ou que não gostam de alicates;
- Manter essas ferramentas limpas e bem conservadas é fundamental para evitar machucados ou infecções.
Passo a passo seguro
Escolha um ambiente calmo, longe de distrações. Segure a pata com firmeza, mas sem apertar, e observe a parte clara da unha — é ali que você deve cortar. Evite chegar perto da região rosada, chamada sabugo, onde ficam vasos sanguíneos e terminações nervosas.
Se estiver inseguro, prefira cortar apenas as pontinhas e repetir o processo com mais frequência. Assim, o pet se acostuma com o toque e o corte se torna parte natural da rotina.
Como evitar acidentes
Um dos principais medos dos tutores é atingir o sabugo, o que pode causar um leve sangramento. Para reduzir o risco:
- Corte sempre em ângulo reto, sem aplicar força excessiva;
- Tenha pó hemostático ou amido de milho à mão -- eles ajudam a estancar sangramentos leves;
- Evite o procedimento quando o pet estiver agitado. Espere um momento de calma ou após um passeio, quando ele estiver mais relaxado.
Com que frequência cortar as unhas do pet
A frequência ideal do corte depende do estilo de vida e da espécie. Cães que passeiam com frequência costumam desgastar naturalmente as unhas e precisam de manutenção a cada 20 a 30 dias. Já cães que vivem em apartamento podem precisar de cortes a cada duas semanas.
Nos gatos, o intervalo é semelhante, entre 15 e 30 dias, dependendo do quanto o felino arranha superfícies duras. Filhotes devem ser acostumados desde cedo, enquanto animais idosos podem precisar de atenção extra, pois tendem a se exercitar menos, o que gera menos desgaste natural.
O importante é observar: se a unha toca o chão ou começa a curvar, é hora de aparar.
