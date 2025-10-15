Cortar unhas do pet não precisa ser difícil: veja como fazer corretamente

Você já reparou no som das patinhas do seu pet batendo no chão? Quando esse "tique-taque" começa a ficar constante, é sinal de que as unhas estão compridas demais.

Embora pareça um cuidado simples, mantê-las aparadas é essencial para a saúde e o bem-estar de cães e gatos, e o melhor: com um pouco de paciência e as ferramentas certas, dá para fazer isso em casa com total segurança.

Muitos tutores têm receio de machucar o animal, mas o segredo está em criar um ambiente tranquilo, usar instrumentos adequados e respeitar os limites do pet. Cortar as unhas com regularidade evita dores ao caminhar, lesões nas patinhas e até problemas de postura.