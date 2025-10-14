Por que os cães comem grama? Descubra quando hábito se torna preocupante

Você já flagrou seu cachorro mordiscando tufos de grama durante o passeio e ficou se perguntando se isso é normal? Apesar de parecer um hábito estranho, o comportamento é bastante comum e, na maioria das vezes, inofensivo.
Cães são curiosos por natureza e exploram o mundo com o focinho e a boca. Assim como cheiram o chão e carregam galhos, comer grama pode ser apenas mais uma forma de interação com o ambiente.
Esse comportamento também carrega raízes evolutivas: descendentes dos lobos, os cães herdaram o hábito de ingerir vegetação ocasionalmente, algo observado ainda hoje em populações selvagens.
O que leva o cão a comer grama
Estudos mostram que o consumo de grama pode estar relacionado à busca por fibras e à regulação do sistema digestivo. Outra hipótese é que o ato esteja ligado ao enriquecimento ambiental — uma forma de aliviar o tédio, a ansiedade ou a falta de estímulo mental.
Cães que passam longos períodos sozinhos, sem atividades físicas ou cognitivas, podem desenvolver comportamentos repetitivos, como lamber as patas, perseguir o próprio rabo ou ingerir grama de forma exagerada.
Comer grama faz mal?
Na maioria dos casos, não. Comer grama ocasionalmente é um comportamento natural e não oferece riscos diretos. O problema surge quando o cão apresenta sintomas associados, como vômitos frequentes, apatia, diarreia ou perda de apetite.
Nessas situações, a ingestão pode ser um reflexo de desconforto gastrointestinal, presença de parasitas ou até intoxicação — especialmente se a grama tiver contato com pesticidas ou produtos químicos.
Procure um veterinário se o cão apresentar:
- Consumo excessivo de grama, várias vezes ao dia;
- Vômitos ou diarreia persistentes;
- Mudanças de apetite ou perda de peso;
- Letargia ou sinais de dor abdominal;
- Exposição a gramados tratados com pesticidas.
Como reduzir o hábito
Garantir uma rotina ativa, com passeios regulares, brincadeiras e alimentação balanceada, ajuda a reduzir o comportamento compulsivo. Incluir brinquedos de enriquecimento ambiental e oferecer ração de boa qualidade, rica em fibras, pode diminuir o interesse do cão pela grama.
Acima de tudo, é importante observar o contexto. Um cachorro saudável, ativo e bem alimentado pode comer grama apenas por curiosidade — e isso faz parte de quem ele é.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.