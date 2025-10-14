Por que os cães comem grama? Descubra quando hábito se torna preocupante

Você já flagrou seu cachorro mordiscando tufos de grama durante o passeio e ficou se perguntando se isso é normal? Apesar de parecer um hábito estranho, o comportamento é bastante comum e, na maioria das vezes, inofensivo.

Cães são curiosos por natureza e exploram o mundo com o focinho e a boca. Assim como cheiram o chão e carregam galhos, comer grama pode ser apenas mais uma forma de interação com o ambiente.

Esse comportamento também carrega raízes evolutivas: descendentes dos lobos, os cães herdaram o hábito de ingerir vegetação ocasionalmente, algo observado ainda hoje em populações selvagens.