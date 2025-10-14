Hotel nas Cataratas do Iguaçu está entre 100 melhores do mundo em 2025

O 50 Best Hotels não justificou as escolhas da lista estendida, mas o Hotel das Cataratas se destaca em rankings internacionais por um diferencial: é o único dentro do Parque Nacional do Iguaçu —oferecendo acesso exclusivo dos seus hóspedes às maiores quedas d'água do mundo. Ele foi o único representante nesta lista, que contemplou do 51º lugar ao 100º lugar. Nela, Itália saiu vencedora, com 10 representantes, seguida dos EUA, com oito.

Houve apenas um outro sul-americano na lista, o Palacio Nazarenas, na cidade peruana de Cusco —mas ficou com a 87ª posição. O ranking definitivo, com os 50 melhores hotéis do mundo, deve ser apresentado em 30 de outubro na cerimônia de premiação em Londres. Por isso, ainda há espaço para mais brasileiros serem reconhecidos. Em 2023 e 2024, o hotel Rosewood São Paulo ficou entre os 30 melhores do mundo.

Arco-íris pode ser admirado no passeio noturno Imagem: Divulgação

Todos os hotéis, do 1º ao 100º lugar, ainda concorrerão na noite de gala ao novo prêmio Johnnie Walker Art of Design, que celebrará um hotel que cria uma experiência multissensorial para os visitantes —levando o design para além da arquitetura.

Esta estatueta, assim como o ranking, são eleitos anonimamente por um júri de mais de 800 experts em viagem dos cinco continentes. Cada membro do painel escolhe, em ordem de preferência, suas sete melhores estadias dos últimos dois anos. Saiba mais sobre o brasileiro escolhido para o top 100 e confira a lista divulgada na íntegra:

Como é o Hotel das Cataratas?

Inaugurado em 1958, o Hotel das Cataratas tem arquitetura e decoração inspirada no estilo colonial português, com um forte ar vintage, mas tons e detalhes mais discretos — resultados das amplas reformas conduzidas pelo grupo Belmond (que o administra desde 2007) que recriaram 184 acomodações e espaços de uso comum, como piscinas, restaurantes, jardins e a abertura de um novo spa.