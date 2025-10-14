Hotel nas Cataratas do Iguaçu está entre 100 melhores do mundo em 2025

O Hotel das Cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu, foi considerado um dos 100 melhores do mundo pelo prêmio The World's 50 Best Hotels, que o incluiu na sua lista ampliada de destaques de 2025. O 50 Best, que já é considerado o "Oscar da gastronomia", elege há três anos também a elite da hotelaria internacional.
O estabelecimento brasileiro levou a 76ª colocação, à frente de ícones como o Plaza Athénée, em Paris, e o ambicioso castelo Reschio, na Itália.
O 50 Best Hotels não justificou as escolhas da lista estendida, mas o Hotel das Cataratas se destaca em rankings internacionais por um diferencial: é o único dentro do Parque Nacional do Iguaçu —oferecendo acesso exclusivo dos seus hóspedes às maiores quedas d'água do mundo. Ele foi o único representante nesta lista, que contemplou do 51º lugar ao 100º lugar. Nela, Itália saiu vencedora, com 10 representantes, seguida dos EUA, com oito.
Houve apenas um outro sul-americano na lista, o Palacio Nazarenas, na cidade peruana de Cusco —mas ficou com a 87ª posição. O ranking definitivo, com os 50 melhores hotéis do mundo, deve ser apresentado em 30 de outubro na cerimônia de premiação em Londres. Por isso, ainda há espaço para mais brasileiros serem reconhecidos. Em 2023 e 2024, o hotel Rosewood São Paulo ficou entre os 30 melhores do mundo.
Todos os hotéis, do 1º ao 100º lugar, ainda concorrerão na noite de gala ao novo prêmio Johnnie Walker Art of Design, que celebrará um hotel que cria uma experiência multissensorial para os visitantes —levando o design para além da arquitetura.
Esta estatueta, assim como o ranking, são eleitos anonimamente por um júri de mais de 800 experts em viagem dos cinco continentes. Cada membro do painel escolhe, em ordem de preferência, suas sete melhores estadias dos últimos dois anos. Saiba mais sobre o brasileiro escolhido para o top 100 e confira a lista divulgada na íntegra:
Como é o Hotel das Cataratas?
Inaugurado em 1958, o Hotel das Cataratas tem arquitetura e decoração inspirada no estilo colonial português, com um forte ar vintage, mas tons e detalhes mais discretos — resultados das amplas reformas conduzidas pelo grupo Belmond (que o administra desde 2007) que recriaram 184 acomodações e espaços de uso comum, como piscinas, restaurantes, jardins e a abertura de um novo spa.
Tecidos artesanais e quadros que retratam as paisagens naturais brasileiras decoram cada espaço.
Há uma variedade de acomodações divididas em 12 categorias: de quartos de 15 a 20 m² com banheiro particular, a suítes juniores que contam com uma antessala que pode servir de pequeno escritório ao visitante.
Já as versões mais robustas das suítes — a mais luxuosa delas é a Suíte das Cataratas — podem chegar até 65 m². Este pequeno apartamento pode contar com até três quartos, banheiro, uma sala de jantar e ampla sala de estar.
O prédio ainda oferece quatro balcões com vistas panorâmicas das cataratas e uma série de outras experiências contratadas a parte como spa, degustações de vinhos e cachaças locais, passeio de helicóptero sobre as quedas d'água, safari, visita ao parque de pássaros dentro do Santuário Nacional do Iguaçu, entre outros percursos diurnos e noturnos.
Outro destaque são os dois restaurantes: com um clima mais informal e à beira da piscina, o Ipê possui cardápio inspirado em pratos tradicionais brasileiros, buffet internacional, feijoada aos sábados, churrasco gaúcho, frutos do mar e sobremesas, e também uma seleção de pratos vegetarianos.
Já o restaurante Y (lê-se "i"), comandado pelo premiado chef Luiz Filipe Souza exibe menu pensado a partir de ingredientes típicos como a mandioca, o cupuaçu e o açaí, dos drinques aos pratos, passando por snacks, pães, entradas e sobremesas em menu-degustação ou à escolha do que mais lhe apetecer.
Além das comodidades oferecidas pelo hotel, as opções de lazer se estendem para fora dos limites do estabelecimento, como ressaltou a Forbes, com visitas ao Parque das Aves, e sobrevoo de helicóptero. Reservas e orçamentos podem ser feitos no site.
Os melhores hotéis do mundo em 2025, do 51º a 100º lugar:
51º: Aman Nai Lert, Bangcoc (Tailândia)
52º: Badrutt's Palace, St. Moritz (Suíça)
53º: Borgo Santandrea, Amalfi (Itália)
54º: The Peninsula Hong Kong, Hong Kong (Região Administrativa Especial da China)
55º: Four Seasons Tamarindo, La Manzanilla (México)
56º: Nihi Sumba, Sumba (Indonésia)
57º: Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes (França)
58º: Four Seasons at The Surf Club, Surfside (EUA)
59º: Park Hyatt Kyoto, Quioto (Japão)
60º: Dusit Thani Bangkok, Bangcoc (Tailândia)
61º: Aman Nova York, Nova York (EUA)
62º: Rosewood Bangkok, Bangcoc (Tailândia)
63º: Borgo Egnazia, Savelletri (Itália)
64º: The Carlyle, Nova York (EUA)
65º: The Hotel Beverly Hills, Los Angeles (EUA)
66º: Four Seasons Madrid, Madri (Espanha)
67º: Montage Los Cabos, Cabo San Lucas (México)
68º: San Ysidro Ranch, Santa Bárbara (EUA)
69º: Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island (Austrália)
70º: The Siam, Bangcoc (Tailândia)
71º: Mandarin Oriental Ritz Madrid, Madri (Espanha)
72º: Hotel Cipriani, Veneza (Itália)
73º: Mount Nelson, Cidade do Cabo (África do Sul)
74º: Aman Kyoto, Quioto (Japão)
75º: The Fifth Avenue Hotel, Nova York (EUA)
76º: Hotel das Cataratas, Cataratas do Iguaçu (Brasil)
77º: The Greenwich Hotel, Nova York (EUA)
78º: Gleneagles, Auchterarder (Escócia)
79º: Aman Veneza, Veneza (Itália)
80º: Plaza Athénée, Paris (França)
81º: Reschio, Lisciano Niccone (Itália)
82º: Casa Maria Luigia, Módena (Itália)
83º: Splendido, Portofino (Itália)
84º: Six Senses Zighy Bay, Zaghi (Omã)
85º: The Datai, Langkawi (Malásia)
86º: Four Seasons Hong Kong, Hong Kong (Região Administrativa Especial da China)
87º: Palacio Nazarenas, Cusco (Peru)
88º: Huka Lodge, Taupo (Nova Zelândia)
89º: Ett Hem, Estocolmo (Suécia)
90º: Eden Rock, St. Barths (ou São Bartolomeu, Coletividade Ultramarina da França)
91º: Suján Jawai, Jawai (Índia)
92º: Soneva Secret, Dhipparufushi (Maldivas)
93º: The Johri, Jaipur (Índia)
94º: Le Sirenuse, Positano (Itália)
95º: Rosewood Mayakoba, Playa del Carmen (México)
96º: Maçakizi, Bodrum (Turquia)
97º: Amangalla, Galle (Sri Lanka)
98º: Amangiri, Canyon Point (EUA)
99º: Portrait Milano, Milão (Itália)
100º: Amanbagh, Ajabgarh (Índia)
