Do barato ao premiado: onde os diplomatas matam saudade da comida de casa

A história do comer fora é tão antiga quanto o Império Romano. Pompeia, em 79 d. C já tinha hotéis, bares e restaurantes, tornando-se o polo cultural do império. Foi lá, inclusive, que a hospitalidade se tornou uma regra de conquista.

Essa máxima segue viva. Não à toa São Paulo conquista pela excelência do serviço e é também a cidade com maior oferta de restaurantes no país.

A nossa "Pompeia moderna" soma mais de 31 mil restaurantes, segundo dados da Abrasel, com 81 culinárias típicas — 16 delas de outros estados e 65 de outros países, segundo dados de 2023 do Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, SPTuris.