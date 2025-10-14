Bicampeão: azeite brasileiro é melhor do Sul global em 'Oscar' do produto

Segundo o COI, 30 amostras de cinco países disputaram a edição Hemisfério Sul do Mario Solinas 2025: 15 deles eram da Argentina, oito do Uruguai, quatro do Brasil, duas do Peru e uma da África do Sul. Deles, saíram vencedores azeites das produtoras La Agrícola (Mendoza, Argentina) na categoria "frutado verde", da Ernesto Singer (Montevidéu, Uruguai) na categoria "frutado delicado" e Agroliva (Buenos Aires, Argentina) da categoria "frutado maduro".

Ou seja, o Potenza foi o único condecorado. No entanto, outra fazenda brasileira ficou entre os finalistas: a Estância das Oliveiras (RS), pelo seu Blend Exclusivo 2025.

Blend de azeitonas verdes produzidas na Serra dos Tapes dão origem ao Potenza Intenso Imagem: Divulgação

Mas não foi apenas o blend intenso do Potenza que caiu no gosto dos jurados do COI recentemente. Outro rótulo da linha, o Potenza Frutado, já havia sido eleito o melhor azeite na então categoria Hemisfério Sul da edição global de 2023 do Mario Solinas.

Qual é a diferença? A categoria Hemisfério Sul fazia parte do Mario Solinas desde a primeira edição do prêmio, um dos mais tradicionais do setor, que todos os anos acontece na cidade espanhola de Jáen, a capital mundial do azeite.