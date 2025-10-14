Bicampeão: azeite brasileiro é melhor do Sul global em 'Oscar' do produto

O azeite de oliva extravirgem brasileiro Potenza Intenso, produzido pela Fazenda Serra dos Tapes (Canguçu-RS), conquistou o primeiro lugar na categoria "frutado verde médio" da edição Hemisfério Sul do Prêmio de Qualidade Mario Solinas 2025.
Esta foi apenas a segunda edição da tradicional premiação — criada pelo COI (Conselho Oleícola Global) há 25 anos — que se dedicou a eleger exclusivamente o melhor do Sul Global. E o azeite brasileiro já saiu bicampeão.
Segundo o COI, 30 amostras de cinco países disputaram a edição Hemisfério Sul do Mario Solinas 2025: 15 deles eram da Argentina, oito do Uruguai, quatro do Brasil, duas do Peru e uma da África do Sul. Deles, saíram vencedores azeites das produtoras La Agrícola (Mendoza, Argentina) na categoria "frutado verde", da Ernesto Singer (Montevidéu, Uruguai) na categoria "frutado delicado" e Agroliva (Buenos Aires, Argentina) da categoria "frutado maduro".
Ou seja, o Potenza foi o único condecorado. No entanto, outra fazenda brasileira ficou entre os finalistas: a Estância das Oliveiras (RS), pelo seu Blend Exclusivo 2025.
Mas não foi apenas o blend intenso do Potenza que caiu no gosto dos jurados do COI recentemente. Outro rótulo da linha, o Potenza Frutado, já havia sido eleito o melhor azeite na então categoria Hemisfério Sul da edição global de 2023 do Mario Solinas.
Qual é a diferença? A categoria Hemisfério Sul fazia parte do Mario Solinas desde a primeira edição do prêmio, um dos mais tradicionais do setor, que todos os anos acontece na cidade espanhola de Jáen, a capital mundial do azeite.
No entanto, com o aumento do reconhecimento dos azeites produzidos na região, o Conselho Oleícola Internacional decidiu criar uma edição exclusiva do prêmio, respeitando o calendário de colheita das olivas daqui —que é diferente daquele do Hemisfério Norte. Estas edições são celebradas em outras cidades do Sul Global.
Como é o azeite bicampeão?
Com acidez máxima de 0,14%, o blend intenso da linha Potenza é preparado com as azeitonas do tipo Koroneiki, Picual e Frantoio, colhidas com cuidado para garantir pureza, e envasado em pequenos lotes para preservar o frescor.
No olfato, o Potenza Intenso apresenta aromas de grama cortada, ervas frescas, rúcula, tomate verde e figueira. Já no paladar, o amargor e a picância equilibrados e persistentes conferem um frescor herbáceo. O Potenza Intenso é ideal para acompanhar carnes grelhadas, pizzas, saladas de rúcula e tomates, massas com molho de tomate e queijos curados. Cláudia Santos, sommelier de azeites, mestra de lagar e proprietária da Fazenda Serra dos Tapes
O azeite deverá ser premiado, oficialmente, na cerimônia do Mario Solinas na cidade argentina de San Juán, no dia 6 de novembro. Curiosos que quiserem experimentar o vencedor podem encontrar as garrafas de 500 ml no e-commerce da Fazenda Serra dos Tapes por R$ 100.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.