Bichos

Seu gato te acorda muito cedo? Comportamento revela instinto ancestral

Colaboração para Nossa
Gatos são animais crepusculares, ou seja, ficam mais ativos nas primeiras horas da manhã
Gatos são animais crepusculares, ou seja, ficam mais ativos nas primeiras horas da manhã Imagem: D??ng Nhân/Pexels

Quem convive com gatos sabe: não é raro ouvir miados, receber lambidas ou até arranhadas na porta ao amanhecer. Embora pareça pura travessura, esse comportamento tem raízes profundas no instinto de caça e pode ser suavizado com alguns ajustes simples na rotina.

Na natureza, os gatos são predadores crepusculares, ou seja, costumam caçar ao amanhecer e ao entardecer. Mesmo domesticados, eles mantêm essa programação biológica.

Um estudo da University of Georgia (2011), que monitorou gatos com câmeras presas às coleiras, mostrou que 44% deles caçavam à noite — prova de que o instinto ainda é forte.

O que fazer quando o gato te acorda

Ignorar os miados pode parecer difícil, mas é fundamental para que o gato não associe o comportamento à atenção do tutor. Ao reagir, mesmo que negativamente, o tutor reforça o hábito. Em contrapartida, oferecer estímulos durante o dia — como brincadeiras, arranhadores e brinquedos de caça — ajuda a canalizar a energia acumulada.

Uma boa estratégia é reservar um momento de brincadeira antes de dormir. Essa atividade simula a caça e, ao final, um pequeno petisco pode servir como "recompensa", imitando o ciclo natural de caçar e comer.

Como a alimentação interfere no sono do gato

Gatos preferem comer em intervalos curtos, reproduzindo o padrão de caça de pequenas presas várias vezes ao dia. Por isso, a fome pode ser uma das principais razões para os chamados matutinos.

Em vez de oferecer grandes porções de uma só vez, dividir a ração em pequenas refeições ao longo do dia — e uma delas à noite — ajuda a manter o gato saciado.

Outra dica é combinar ração seca e úmida, o que aumenta a palatabilidade e a hidratação, especialmente em climas quentes. Assim, o felino se sente mais satisfeito e tende a descansar por mais tempo durante a madrugada.

