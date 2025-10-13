Seu gato te acorda muito cedo? Comportamento revela instinto ancestral

Quem convive com gatos sabe: não é raro ouvir miados, receber lambidas ou até arranhadas na porta ao amanhecer. Embora pareça pura travessura, esse comportamento tem raízes profundas no instinto de caça e pode ser suavizado com alguns ajustes simples na rotina.

Na natureza, os gatos são predadores crepusculares, ou seja, costumam caçar ao amanhecer e ao entardecer. Mesmo domesticados, eles mantêm essa programação biológica.

Um estudo da University of Georgia (2011), que monitorou gatos com câmeras presas às coleiras, mostrou que 44% deles caçavam à noite — prova de que o instinto ainda é forte.