Seu gato te acorda muito cedo? Comportamento revela instinto ancestral

Quem convive com gatos sabe: não é raro ouvir miados, receber lambidas ou até arranhadas na porta ao amanhecer. Embora pareça pura travessura, esse comportamento tem raízes profundas no instinto de caça e pode ser suavizado com alguns ajustes simples na rotina.
Na natureza, os gatos são predadores crepusculares, ou seja, costumam caçar ao amanhecer e ao entardecer. Mesmo domesticados, eles mantêm essa programação biológica.
Um estudo da University of Georgia (2011), que monitorou gatos com câmeras presas às coleiras, mostrou que 44% deles caçavam à noite — prova de que o instinto ainda é forte.
O que fazer quando o gato te acorda
Ignorar os miados pode parecer difícil, mas é fundamental para que o gato não associe o comportamento à atenção do tutor. Ao reagir, mesmo que negativamente, o tutor reforça o hábito. Em contrapartida, oferecer estímulos durante o dia — como brincadeiras, arranhadores e brinquedos de caça — ajuda a canalizar a energia acumulada.
Uma boa estratégia é reservar um momento de brincadeira antes de dormir. Essa atividade simula a caça e, ao final, um pequeno petisco pode servir como "recompensa", imitando o ciclo natural de caçar e comer.
Como a alimentação interfere no sono do gato
Gatos preferem comer em intervalos curtos, reproduzindo o padrão de caça de pequenas presas várias vezes ao dia. Por isso, a fome pode ser uma das principais razões para os chamados matutinos.
Em vez de oferecer grandes porções de uma só vez, dividir a ração em pequenas refeições ao longo do dia — e uma delas à noite — ajuda a manter o gato saciado.
Outra dica é combinar ração seca e úmida, o que aumenta a palatabilidade e a hidratação, especialmente em climas quentes. Assim, o felino se sente mais satisfeito e tende a descansar por mais tempo durante a madrugada.
